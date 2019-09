La olvidada. En el acto cívico que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Mocorito para conmemorar el 189 aniversario del natalicio del general Eustaquio Buelna Pérez hicieron acto de presencia los funcionarios municipales, así como también las autoridades educativas, con el propósito de seguir con las tradiciones que tiene el Pueblo Mágico de recordar las fechas importantes que marca la historia nacional. Se siguió el protocolo de mencionar a todos y cada uno de los integrantes de la mesa del presídium, sin embargo, pareciera que un pequeño olvido quedó fuera de la mención la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, quien hizo una cara de desagrado al darse cuenta que no la mencionó el conductor del evento, y cuando se percataron de la falta de presentación de la funcionaria lo hicieron hasta que el evento ya estaba muy avanzado, lo que no le agradó nadita a la funcionaria, quien ni se levantó pero sí alzó la mano cuando anunciaron su nombre como parte de las personas asistentes.

¿Problema resuelto? Hoy se llevará a cabo el segundo encuentro del Torneo de Box En Busca del Campeón del Pueblo, y lo que esperan los visitantes es que el clima no afecte de manera directa y que la actual administración de Salvador Alvarado se haya puesto manos a la obra, porque pese a que se ha hecho una inversión tras otra para mejorar las condiciones del Gimnasio Municipal Hilda Gaxiola Álvarez, espacio mejor conocido como “La Bola”, parece que cuando llueve cae más agua adentro que afuera. Y es que en la primera edición se estuvo en riesgo de suspenderse la primera cartelera debido a que había mucha agua, por lo que el reto que tuvieron para esta segunda parte el alcalde Carlo Mario Ortiz y el director de Deportes, Juan Carlos Camacho Rojo, es grande para reparar las goteras y no se inunde el inmueble para el encuentro deportivo. El escenario está muy bien para este tipo de eventos, pero urge aplicarle una buena inversión que venga a solucionar goteras y todas las entradas de agua que tiene.

Brilló por su ausencia. La regidora Patricia Dautt se mostró muy interesada en que se conserve la armonía entre los locatarios del mercado y el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, al exponer en la pasada sesión de Cabildo que la actitud del presidente de los locatarios no abonaba a esta armonía, al referirse a la opinión manifestada por el locatario sobre el alto monto al pago de la renta de los locales. Pero resulta que no acudió a la junta realizada el día miércoles por la tarde para aclarar este tipo de detalles y establecer acuerdos entre los locatarios y las autoridades municipales. Por lo que al parecer la regidora no dio muestras de su manifestado interés por que se mantenga una buena comunicación entre sociedad y gobierno, para que las partes sean beneficiadas.

Busca y busca. ¡Aguas! Que José Manuel “Chenel” Valenzuela anda suelto, todos lo pudieran tomar a loco, pero de eso no tiene ningún pelo, porque cuando de política se trata, tiene más sapiencia que muchos que pudieran considerarse un as en estos temas. Ayer se le vio en un conocido comedero político llegar como cuando anda repartiendo dulces, pero esta vez lo que hizo fue saludar a cada uno de los presentes, y aunque su presencia pudiera haber pasado desapercibida por los comensales, él esperó a que sus invitados llegaran. Sin duda el tema a tratar sobre la mesa con el expresidente del Comité de Educación en Salvador Alvarado, Francisco Díaz de la Vega, quien acudió acompañado de su esposa, fue el 2021. Qué vertiente tomó el tema, no se sabe, pero de que se les vio muy atentos a la charla, se les vio.