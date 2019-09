Reconocimiento. En la reunión entre dirigentes del PRI, diputadas y el líder de la bancada parlamentaria en el Congreso con la Organización Nacional de Mujeres Priistas, en Salvador Alvarado, estuvo presente el presidente estatal del partido, Jesús Valdés, para reconocer el trabajo que representan como pilar del mismo, pero curiosamente ese reconocimiento que expresa el dirigente no va más allá, porque la participación política de la mujer en el partido al parecer no es considerada dentro del círculo de favoritos para una candidatura municipal, o es que quizá tampoco las militantes han destacado para dar un perfil idóneo y ejercer ese empoderamiento que tanto se destaca en los discursos, pues hasta ahorita no se vislumbra una carta fuerte entre ellas.

Los contrastes. Los productores de la región del Évora están rezando para que se acerque algún fenómeno natural cuyas lluvias eleven los niveles de agua en las presas y así tener la suficiente para asegurar el ciclo agrícola O-I con granos de alta demanda, pero la ciudadanía, especialmente la que vive en las partes bajas, está deseando con toda el alma que tal cosa no suceda, pues no quieren volver a perder su patrimonio. Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II; Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1, y Samuel López, presidente del Módulo de Riego 74-2, coinciden en que lamentablemente los estragos sufridos por unos llevan al beneficio de otros, ya que si no hay agua, prácticamente la economía de la región se paralizará, debido a que no habrá gran flujo de circulante de dinero generado por la producción de granos. Ahora sí que la balanza se tiene que inclinar hacia algún lado y una consecuencia es que alguna de las partes podría salir perjudicada.

Finanzas difíciles. José Eleno Quiñónez, exalcalde de Mocorito, dejó limpio al municipio y con muchas obras inconclusas, dato que se había dado a conocer en la primera administración de Jesús Guillermo Galindo Castro. Es por este hecho que el actual presidente municipal de Mocorito se las está viendo negras con los reclamos de los habitantes que están desesperados por tener acceso a la cabecera en tiempos de lluvia, a pesar de ser ya su tercer año consecutivo en el poder. Claro está que "Memo" Galindo recibió el municipio con las finanzas en pésimas condiciones y que está haciendo su mayor esfuerzo por ayudar a los mocoritenses, pero en ocasiones eso no es suficiente y se requiere de más acciones benéficas en pro de la ciudadanía.

Delito que no baja. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado aseguran que la incidencia de algunos delitos ha ido a la baja en Sinaloa, hay una problemática con la que al parecer no han podido, y el mismo fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, reconoció que en el tema de violencia familiar las cifras han ido en aumento, situación que requiere de atención urgente y acordar medidas para que las y los afectados se sientan con la confianza de denunciar estos casos y que los avances no sean solamente de palabra. Cabe recordar que el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, hace unos meses también reconoció que este problema persiste en la entidad.