Sin sorpresas. Ya era un secreto a voces de la petición que se había hecho a la Secretaría de Seguridad Pública del cambio de director en Salvador Alvarado. Se especulaba que llegaría antes de la celebración del Grito de Independencia, sin embargo, se aplazó por la logística que se tenía ya con las Fiestas Patrias. Ya eran muchas las quejas que ciudadanos no solo realizaban en lo privado, sino en lo público, de una serie de atropellos que recibían de los agentes y tránsitos, por lo que al mediodía de ayer se concretó el cambio con la llegada de Gerardo Cervantes Mendoza, quien sustituye a Jaime David Silva García.

¿Y el ejemplo? Se dice que para educar hay que predicar con el ejemplo y esto lo aprendió muy bien el presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, quien al llegar al evento en la sindicatura de El Valle, donde haría la entrega de un puente peatonal, pero por no usar la obra a entregar caminó sobre el vado que aún arrastra agua de la zona alta de la sierra, pero la suerte no le favoreció porque de una cayó al querer cruzar a pie por debajo del puente, que por el agua se encontraba con un poco de lama. Pero fue una plumita para levantarse, que entre risa y dolor se sobaba el codo donde se golpeó; el dolor pareció que no lo dejaba estar, ya que de inmediato, así mojado y acompañado de su esposa, la primera dama María Elizalde de Galindo, abandonó el lugar, ante la cara de sorpresa y expectación de los vecinos de la comunidad. Cómo es posible que siendo el presidente y quien debería de poner el ejemplo, hiciera todo lo contrario. Por su imprudencia le tocó un ligero baño al alcalde de Mocorito frente a todos los funcionarios que acudieron a la entrega de la obra, quien decidió retirarse del lugar después de sufrir tremenda vergüenza.

Los halagos. El presidente de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, sigue muy sonriente porque en recientes encuestas realizadas en el estado salió calificado como el alcalde mejor evaluado en Sinaloa. En el acto de entrega de micro créditos a pequeñas y medianas empresas los funcionarios de la Secretaría de Economía del estado aprovecharon la tribuna para resaltar este logro. La subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento, Morayma Yaseen Campomanes, fue la primera en recordarle a los presentes que tienen al presidente municipal con mayor aceptación en Sinaloa. Halagos que siguieron con la participación del secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, al señalar que este reconocimiento “es por los buenos resultados y el trabajo realizado”. Sin duda, los actos protocolarios no han perdido su función política con halagos entre funcionarios.

Alerta. La ciudadanía del Ejido Independencia, Angostura está preocupada por la gran plaga de moscos que los está azotando, más porque esta comunidad se caracteriza por tener año con año varios casos sospechosos de dengue, algunos clásicos, otros hemorrágicos, por tal motivo le piden al Sector Salud que no los olvide y mande descacharrizar, fumigar y abatizar casa por casa, acción que solamente ha realizado una vez, pues el pasado mes de marzo se detectó un caso sospechoso de dengue y entonces sí se fumigó toda el área, pero una vez que comprobaron que no había peligro todo volvió a la normalidad. Ricardo Aceves y Benigno Cárdenas solicitan no bajar la guardia, y ellos están aportando su grano de arena, pues de manera voluntaria han fumigado y han ido a las oficinas del Sector Salud a solicitar apoyo, pero se han encontrado con una negativa, ya que no tienen personal para cubrir toda el área de la región del Évora, pero si se presenta un caso de dengue ahí sí rápido atenderán la emergencia. Después de ahogado taparán el hoyo, comenta Benigno Cárdenas.