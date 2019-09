Coqueteando. Aun cuando se ha mantenido “tranquilo” y sin mucho movimiento social el exgerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) en la administración del exalcalde panista Gonzalo Camacho, se dice que Armando “El Iguano” Camacho ha recibido una tentadora propuesta de la operadora del grupo Redes Sociales Progresistas en el municipio, Hilda Rosario Báez Sañudo. Recordemos que “El Iguano” ha manifestado en dos ocasiones ser el abanderado del Partido Acción Nacional por la alcaldía, sin embargo, los movimientos del ajedrez lo han dejado por fuera, incluso en el proceso anterior tal fue su malestar, que hasta lo dejaron colocar a la candidata, que al final del resultado no le alcanzaron los votos para ocupar la presidencia. Se especula que la negociación que tiene va muy avanzada, sin embargo, se han movido de manera sigilosa para no despertar comentarios ni intereses de los diferentes grupos, pero de que ya traen un buen plan, lo traen. Esperemos las noticias.

Sin trabajo ni para aparentar. Parece que a las autoridades del Ayuntamiento de Angostura les pasó de noche el evento de la entrega de despensas a los habitantes indígenas de la comunidad San Luciano. Al evento solamente acudió la regidora Anita Gutiérrez Palazuelos, por parte del PAS, y la presidenta del DIF Angostura, Angélica María Mariscal. Cabe mencionar que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez no acudió por problemas de salud, ya que la justificaron que sigue en recuperación por el nacimiento de su bebé, y los demás brillaron por su ausencia, no hubo otro regidor que hiciera acto de presencia. ¡Ah!, pero eso sí, todos mandaron a un representante. Entonces, ¿dónde queda aquel juramento de trabajar por los angosturenses, si el sector más golpeado y vulnerable que tienen no lo atienden ni siquiera con su presencia?, por lo que no se puede esperar mucho de sus acciones de gobierno, dicho está de más, pero no han sacado lumbre en el poco tiempo que tienen calentando la silla de Cabildo.

Atención. Si bien el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez ha repetido en varias ocasiones que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para resolver todas las necesidades que presenta la población, es importante que al menos se le dé seguimiento a casos prioritarios, como el camino de entrada al poblado El Salitre, por el acceso que conduce al Rastro Municipal, ya que de nuevo la entrada necesita atención por la afectación de las lluvias, que deja el camino en malas condiciones. Éste es un problema añejo al que ninguna autoridad municipal que ha llegado a encabezar la administración de Salvador Alvarado parece interesarle ponerle trabajo, pero el detalle es que la misma población sigue manifestando que se les atienda, porque es la entrada más utilizada por los visitantes y habitantes, y lo peor es que a diario tienen que batallar con el pésimo estado, y no solo eso, sino con los insoportables olores que desprenden las aguas negras que están expuestas sobre el camino que va al río.

Certeza en el campo. En los últimos años la lucha por lograr una mejor calidad ha llevado a los productores a generar una inversión en mejores semillas, así como en la implementación de insectos benéficos, acciones que son provocadas como medidas preventivas para garantizar una mejor calidad y mejor ganancia. Esto lo sabe muy bien el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, quien ha mantenido un constante acercamiento con los productores para generar consciencia de la inversión en el tema agrícola y no golpee tanto las bajas producciones.