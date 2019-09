No hay finanzas sanas. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no se encuentra en un buen momento debido a que hay un desfase financiero, pues según el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, se trabaja con un déficit de 2 pesos por la producción del vital líquido, ya que se cobra al usuario 5 pesos por metro cúbico de agua, el cual cuesta 7 pesos producirlo. A esto se agrega que la energía ha aumentado un 50 por ciento desde el 2017, mientras que el costo del agua se mantiene; desde el 2016 no se realiza un ajuste en la tarifa. Aun así, el primer edil alvaradense asegura que esto no representa problemas para cerrar el año financieramente, pues se han venido haciendo algunos ahorros.

El llamado. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, está muy preocupado por los casos sospechosos de zika, dengue y chikungunya que se han presentado en la región del Évora, más porque la ciudadanía no los toma en cuenta para hacerles el aviso correspondiente y ser ellos los que emprendan medidas de seguridad, ya que la gente prefiere primero hacer sus denuncias por redes sociales y luego acudir a la Jurisdicción para que se atienda el problema. Velazco Zayas invita a las personas a que primero se tome en cuenta a la Jurisdicción, para así combatir en tiempo y forma el problema, pero siendo realistas, mucha gente ha ido a la dependencia a solicitar algo y pierden la fe debido a que no obtienen una pronta respuesta, y como están viendo que las redes sociales en muchas ocasiones son muy efectivas, por ese medio dan a conocer la situación y las reacciones obligan a la Jurisdicción a tomar cartas en el asunto, de lo contrario les iría como en feria.

¿Por qué será? Durante un mes aproximadamente los vecinos de la comunidad La Huerta, en el municipio de Mocorito, estuvieron sin el servicio de agua potable, esto como consecuencia de una tubería dañada durante las lluvias del mes pasado. Cabe mencionar que cuando ocurre una situación de este tipo, al primero que le reportan es al encargado de la bomba y se busca una solución, pero esta vez fue demasiado el tiempo que llevó atender el problema, por lo que habría que ver qué fue lo que realmente afectó que la Junta de Agua Potable, a cargo de Fernando Nájar, actuara rápidamente, pues pudieron ser varios factores, ya sea el económico, la falta de comunicación o que se hayan presentado diversas problemáticas de abastecimiento de agua en otros puntos del municipio al mismo tiempo.

Podría seguir el paro. Debido a un adeudo que dejó la administración de Mario López Valdez con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE) por 80 millones de pesos, es que se llevó a cabo un paro de labores el pasado viernes, pero según los trabajadores de la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Salvador Alvarado, las indicaciones solamente fueron parar labores el día viernes hasta las 14:00 horas, sin que existiera otra indicación por el momento, pero la moneda está en el aire, ya que la huelga podría continuar la próxima semana si no se logra un acuerdo en la reunión que se llevará a cabo el martes para tal fin.