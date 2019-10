Bajando la guardia. Al parecer Fernando Nájar López, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), aflojó el cuerpo y el ritmo de trabajo al ver que las pasadas lluvias fueron de mucha ayuda en su área. El detalle es que muchos habitantes no están de acuerdo porque aseguran que este no es un motivo para bajar la guardia, al contrario, buscar acciones que les permita que las fugas de agua y drenaje no llenen las calles de las colonias de aguas negras como ocurre en Las Delicias, que por más que han manifestado e informado la importancia de resolverlo, no ha llegado ningún trabajador de la JMAPAM a resolverlo, y Nájar contento creyendo que el problema de la sequía se resolvió, pero le brotaron otros problemas y no los atiende. El hecho de que la naturaleza le haya ayudado no quiere decir que el ritmo de trabajo va a disminuir.

En acción. La operación cicatriz que en su momento soltó segregación con el conflicto interno cuando la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, y el regidor Valerio Cervantes desconocían a Dalila Alondra Félix como la coordinadora de la fracción del Partido Sinaloense en el Cabildo del municipio de Mocorito, va sanando de manera lenta y paulatina, tanto, que desde el interior del PAS ya se encuentran trabajando en la formación de la estructura con la intención de fortalecerla y que los aires que pueda arrastrar el 2021 no los pueda mover de lo sólidas que están. Por lo pronto, ya revisan la conformación de los subcomités y en una siguiente etapa será la formación de comités seccionales. Trabajo que sin duda además del ejemplo que deberán llevar, es con una confirmación interna enfocada a la mejora como partido.

¿El usuario o Japasa? Antes de que se proponga ante el Congreso un aumento a la tarifa de agua de parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, se debe revisar cómo se están manejando las finanzas y en especial la nómina que presenta, señaló el regidor Gilberto Lugo ante la declaración que hiciera el gerente Manuel Beltrán de un posible aumento a la tarifa de agua, ya que no se había realizado un aumento desde el año 2016, pero a partir de enero de este año entró en vigor la actualización de la tarifa, que representa un costo diferente y que implica un gasto significativo al usuario. Por lo que es importante que antes de considerar el golpe al usuario se deben realizar ajustes internos, como la revisión de los sueldos y las medidas que se pudieran tomar antes de impulsar un incremento.

Incertidubre. En estos momentos el futuro de Ímuris Higuera es incierto al frente del Consejo Municipal de Cruz Roja Angostura, esto debido a que su periodo administrativo ya terminó pero sigue en el cargo a petición del apoyo solicitado por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez. Ímuris no sabe si será reelegido, tampoco si dejará el cargo en los próximos días, pero lo que es un hecho es que ya se cansó de lidiar con todos los problemas y detalles que rodean a la benemérita institución de auxilio, razón por la cual, tal vez, hasta hoy no hay algún valiente o una mujer que levante la mano para relevarlo.