La misión. La crisis financiera en la Cruz Roja del municipio de Angostura no es nada nuevo. Desde hace más de un año que el presidente del patronato, Ímuris Higuera Araujo, viene trabajando con números rojos; en aquel entonces dijo que para operar se requiere 1 millón 600 mil pesos y que en la colecta se llega a recaudar 500 mil pesos, ni la mitad de lo que se contempla, por lo que lanzó el llamado a la sociedad y a los empresarios locales para poder continuar con el servicio de emergencias. Hoy la situación financiera no ha mejorado, al contrario, el riesgo de cerrar Cruz Roja en la comunidad de Chinitos es latente, sumado a que pese ya concluyó el periodo por el que fue electo el actual presidente y que continúa luego de la petición que le hiciera la alcaldesa, de apoyarla con esta institución, sin embargo, no suena nada atractivo para los empresarios tomar una institución que de por sí ya está en riesgo financiero, y más aún con el abandono que la tiene la sociedad cuando hay que aportarle.Dura tarea es la que tendrá Aglaeé Montoya, o convence a Ímuris, o encuentra a alguien más con ganas de trabajar.

El gran reto. César Zavala, quien hace unos días asumió la dirección de Obras Públicas en Angostura, tras sustituir a Álvaro Camacho Beltrán, anunció poner en marcha un programa de bacheo por las diferentes carreteras del municipio, pero la verdad tiene mucho trabajo por realizar, solo basta con darse la vuelta por Playa Colorada y comprobará que dicha rúa, desde la cabecera hasta el campo pesquero, está cundida de grandes y hondos baches, que aquí el programa de taparlos no será suficiente, pues se ocupa el reencarpetado, pero hay que esperar los tiempos, porque a lo mejor no hay presupuesto para obras más grandes que el rellenado de los hoyos, pero siendo realistas, más van a tardar en taparlos, que el agua de las lluvias los vuelva a descubrir. En fin, será cuento de nunca acabar.

De última hora. Al cierre de septiembre los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado cerraron la última sesión del mes en menos de media hora, primero fue la amenaza de la llegada de la tormenta tropical Narda, por lo que sin más, de manera veloz, se mandaron a las comisiones, primero la solicitud de actualización de adquisiciones, arrendamiento, servicios y administración de bienes muebles del municipio, así como la propuesta de proyecto de modernización tecnológica y operativa del sistema de alumbrado público se cerró. El asunto no es por qué tan rápido, sino por qué dejarse hasta el último día la sesión que necesariamente se tiene que realizar al mes como lo marca la ley.

Tomar acción. Las medidas que anunció el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, de sancionar a la ciudadanía que cierre las calles para realizar un festejo, al parecer no han sido muy drásticas como pretendía implementarlas, ya que es una costumbre difícil de erradicar, mas no de regular. Pero sin duda falta tomar acción con una estrategia concreta, que muestre resultados, porque hasta la fecha no llevan un control del avance que han tenido estos meses.