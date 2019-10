Preocupación. Leobardo López Montoya, delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, afirma que los jornaleros agrícolas empiezan a tener mucho trabajo y es por ello que estarán muy al pendiente de que el traslado que se les brinde de su casa al campo sea en las mejores condiciones posible y en los camiones destinados para ello, pues no van a permitir el uso de camionetas doble rodado como se hacía antes, ya que lo que se lleva a trabajar son personas que merecen la debida seguridad. No se descarta que algunos de estos camiones estén en pésimas condiciones y así lleven gente al campo, es por ello que según intensificarán los operativos de vigilancia.

Sin atención. Tras las lluvias en la sindicatura de Villa Benito Juárez las calles quedaron con muchos daños, y hasta la fecha el área de Obras Públicas de Salvador Alvarado, a cargo de Hugo Soto Mata, no ha trabajado en este problema. Realmente no se ha visto que el funcionario haya trabajado mucho en el tiempo que lleva al frente de la Dirección de Obras Públicas, y es muy notable debido a la gran cantidad de problemas que se han visto en estos últimos meses, donde lo que se alcanza a apreciar en primer plano son las calles llenas de baches, los reductores de velocidad en mal estado, entre otras cosas mal hechas, de aparentemente poca calidad. No en vano el gobernador Quirino Ordaz Coppel comentó una vez que debería ser destituido de su cargo por no hacer las cosas de manera eficiente.

El reto. En la reunión de las autoridades municipales de Salvador Alvarado con los propietarios de los yonkes el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez fue claro al señalar que se busca que se cumpla el reglamento y se logre la reubicación pero a través de acuerdos, no de una medida impositiva. Pero no todos los propietarios están de acuerdo con ser reubicados, al manifestar que el costo de inversión para moverse es alto. Por lo que una de las peticiones fue que el municipio otorgue un predio dónde poder comprar un lote para ser beneficiados. En esta primera plática formal, donde también estuvieron presentes regidores, se dejó ver que las negociaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía pueden surtir efecto y son la vía adecuada, pero sin duda éste es uno de los retos de la presente administración para demostrar su capacidad de conciliación y resultados.

Dando la cara. De manera clara y directa la regidora Patricia Dautt Reyes fue concreta al responder que no tiene por qué renunciar a su cargo como regidora, luego que uno de sus hijos se vio envuelto en un problema por un accidente vial en donde perdieran la vida dos personas. Fue muy enfática al asegurar que en ningún momento ha acudido con alguna autoridad para pedir favores a hacia la resolución de su hijo, sin embargo, buscó acercamiento con los familiares de las personas fallecidas para ofrecer su apoyo moral. Pero dejó entrever que hay alguien y considera que este asunto se está politizando, por lo que pidió claridad y que ningún ente político meta las manos a este asunto.