Sin plan de trabajo. A 11 meses de haber ingresado como directores de área en el Ayuntamiento de Angostura, los funcionarios municipales no tienen un programa de operatividad anual, criticó el regidor por Morena, José Luis Beltrán Astorga, que incluso a los pocos días de haber rendido protesta como tal les hizo la solicitud, y que en el mejor de los casos, hasta se tardaron para entregar una hoja de las actividades que han venido realizando, pero no han especificado el plan de trabajo en donde se especifique qué tipo de obra o acción como gestión vayan a realizar, porque hubo direcciones que no se preocuparon por anotar en la hoja qué estaban haciendo, y lo que más ha criticado y dicho es que cómo se atreve la alcaldesa Aglaeé Montoya a decir que lleva un 40 por ciento de las acciones cumplidas, si son acciones que no se pueden cuantificar, porque en el Plan Municipal de Desarrollo no establece acciones que permitan medir qué y cuántas obras se harán en su administración.

Seguimiento. El coordinador ejecutivo de la Zona 03 (que comprende los municipios de Mocorito, Angostura, Badiraguato y Salvador Alvarado) del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), Gilberto Ojeda, reconoció que si no se trabaja desde las escuelas para construir ambientes de paz, cómo se logrará hacerlo desde la sociedad. Es por esto que dio inicio el programa Construyendo Ambientes de Paz. Este programa que convocó a 16 directores es una estrategia relevante para atender problemáticas que más alarman a la comunidad de Salvador Alvarado, como los casos de bullying y cutting. Ésta es una de las acciones importantes a las que el coordinador como autoridad deberá darle seguimiento y que no sean parte de protocolos institucionales sin un impacto en los estudiantes.

En amarres. En los últimos días se ha realizado una serie de reuniones con los propietarios de los yonkes que se encuentran en la ciudad y que muchos de ellos han ido quedando entre el caserío, lo que provoca el malestar entre los vecinos debido a la proliferación de animales rastreros y ponzoñosos. Esta acción que encabeza el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez va encaminada a poner un orden y de una vez por todas acabar con esta problemática ofreciéndoles todo un corredor que permita aglomerar a todos los propietarios en un solo sector.

El apoyo. Luego que el Cuerpo de Bomberos de Angostura ventilara que carecían de recursos para ser sede de una capacitación que vendrá a impartir personal de Bomberos de Arizona, Estados Unidos al personal que se encuentra laborando en las bases de los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, El Fuerte y Sinaloa, aparecieron los benefactores, para que se le vaya la preocupación al comandante José Humberto Romo Valenzuela, quien dijo que con esto esperan poder atender al personal que viene de fuera, para darles hospedaje y alimentación.

En el abandono. Ya han pasado aproximadamente seis años de que el kínder Rafael Ramírez Castañeda, ubicado en el fraccionamiento Canaco, cerró sus puertas a la educación al parecer por falta de alumnos. Lo más lamentable de este hecho es que después de tantos años no se ha logrado hacer algo benéfico con estas instalaciones, que cuentan con un gran terreno. Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales del Évora, hasta el momento no se ha preocupado por mantener en condiciones esta área y darle un buen uso, de lo contrario este jardín de niños se presta para que los delincuentes hagan sus fechorías. Además esto afecta mucho a los ciudadanos que viven cerca del kínder, porque pueden ser víctimas de algún delito.