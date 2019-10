El desespero. Pese a que en días pasados el director de Obras Públicas de Angostura, César Zavala, anunció un programa de bacheo en todas las carreteras del municipio que están en mal estado, el síndico de Chinitos, Josué Israel Martínez Castro, se desesperó y por su propia cuenta consiguió material de asfalto y empezó a hacer los trabajos de La Costera hacia la comunidad, pues miró que dicho programa iba a tardar en llegar a la zona sur y ya era urgente tapar los grandes hoyos que tenía la carretera. Los síndicos de Gato de Lara y de La Ilama, Pascacio Alejandro Rivera Parra y Celestino Avendaño Gaxiola, respectivamente, tampoco se esperaron al anuncio de César Zavala, ya que se unieron al síndico de Chinitos y entre los tres están mejorando las vialidades que les tocan, ya que la autoridad municipal no tiene para cuándo hacerlo.

Incómodos. Se reunieron los integrantes del partido Morena, incluido el diputado Fernando García Hernández, con la finalidad de elegir democráticamente a 10 delegados, dos de cada municipio del Tercer Distrito, los cuales son seis. Ya comenzada la reunión, se encontraban muy contentos, pero al observar la presencia de medios de comunicación comenzaron a inquietarse. ¿Será que algo esconden? La edil morenista del Ayuntamiento alvaradense, Patricia Dautt, era la más incómoda, e incluso intentó callar a las personas que estaban opinando sobre los temas que trataron. Posiblemente sea quien más cola tenga que le pisen y se sintió exhibida por eso actuó de tal manera. Sin embargo, muchos de los otros se mostraron tranquilos y sin pendiente alguno.

Altas expectativas. El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcos René Palafox Parra, tiene altas expectativas de que con la llegada de la diputada del tricolor, Gloria Himelda Félix Niebla, a presidir la mesa directiva del Congreso, las iniciativas de todos los partidos fluirán, ya que con Graciela Domínguez Nava éstas quedaron estancadas, por lo que utilizó la palabra “pantano” para referirse a los resultados de la falta de experiencia y directiva que mostró la morenista, pero que ahora con la exalcaldesa de Mocorito, asegura que el Congreso saldrá adelante. Pero eso está por verse, porque este cambio no es resultado de un reconocimiento a la diputada de parte de los 37 diputados de un total de 40, sino que más bien pareciera una buena carta política bien jugada y falta ver cuál es el trasfondo de este hecho.

Incertidumbre. El panorama para los productores en el ciclo otoño-invierno es incierto a estas alturas, pues de no presentarse buenas lluvias para mediados del mes en curso podrían sufrir por la falta de agua, ya que no se cuenta con la necesaria para poder abastecerse y llevar a cabo los riegos que requieren los cultivos de alta demanda, es por esto que se trabaja, según comenta el gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Alfredo Castro Escalante, en dialogar con los productores para que sean conscientes y se inclinen por cultivos de baja demanda, entre los que pueden elegir maíz amarillo, cártamo o sorgo, por mencionar algunos, pues si no llueve lo suficiente no habría agua que abasteciera para los riegos de cultivos de alta demanda como el maíz blanco, que es el que comúnmente se siembra en esta zona.