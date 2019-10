Sin seguro. Cuando se dio a conocer el programa de los camiones escolares para estudiantes del municipio de Mocorito se dijo que tendría que cumplir con varios requisitos, y uno de ellos era que debían tener un seguro para garantizar que los cientos de estudiantes que los usarían estaban protegidos durante el viaje, pero ahora resulta que, según dijo la síndica procuradora Cristina Mápula Lares, que las cinco unidades no cuentan con dicho seguro y esto se lo hizo saber al Ayuntamiento la Delegación de Vialidad y Transportes. Ante tal situación, de no atenderse pronto, las unidades podrían dejar de circular hasta que estén en regla con dicho requisito, y esto afectaría a alrededor de 300 estudiantes que se trasladan de diversas comunidades a la cabecera municipal para asistir a clases.

El olvidado. Al inicio de la sesión de Cabildo en Mocorito, José Noé Contreras Avendaño, secretario del Ayuntamiento, realizó el pase de lista correspondiente, donde omitió al edil Édgar Alonso Belmontes Rubio, pero al darse cuenta pidió disculpas, y tras esto el regidor Claudio López Camacho le hizo un comentario de broma donde le recomendó buscar un buen oftalmólogo. El secretario se defendió diciendo que así le habían pasado la lista y que fue alguien más quien cometió el tremendo error. Pero mientras son peras o son manzanas, se echaron la bolita unos con otros.

Alerta. Martha Ofelia Meza Escalante, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavi) en Sinaloa, asegura que lamentablemente la sociedad está acostumbrada a vivir con violencia y, lo peor del caso, es que dicho hábito está muy arraigado, pues proviene desde que se creó el mundo. La funcionaria comenta que las víctimas ya se impusieron a vivir con algún tipo de violencia, pero no debe ser así, a lo cual las invitó a luchar para dejar de sufrir. Cepavi está firme combatiendo el problema, pero en algunas situaciones las cosas se le han complicado, pues resulta muy difícil arrancar el problema de raíz.

El pendiente. El secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, no ha informado con datos actuales cuál es el reporte de la supervisión de la no venta de comida chatarra en las escuelas de nivel básico y cuál va a ser la estrategia para que se regule a las escuelas que no están aplicando la normativa, así como la venta en la vía pública afuera de los planteles, porque una de las prioridades en materia de salud es reducir los índices de obesidad infantil y es en la etapa de educación primaria donde se registran altos porcentajes, por lo que es necesaria una revisión en los municipios de cuánto se ha avanzado en este tema y qué falta por mejorar.