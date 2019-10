En análisis. Aun cuando las autoridades de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa señalaban que los barridos y estudios para determinar el estatus sanitario estarían para el pasado mes de septiembre, el proceso aún continúa. El presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Roberto Sánchez, aseguró el proceso se encuentra en un 50 por ciento tan solo en Angostura, y falta que se realice en Salvador Alvarado y Mocorito, lo que se estima que pueda ser a finales del año cuando se pueda concluir, debido a que la lentitud con la que se están realizando los barridos lo está retrasando de manera considerable. Es entonces que ya ni ilusiones se hacen los agricultores de lograr el estatus sanitario y la comercialización a finales de año, por lo que los preparativos son para que a principios del 2020 se empiece a hablar de cuáles serán las estrategias de comercialización, siempre y cuando pasen estas medidas que ha puesto la USDA.

Para estudio. Aun cuando los términos del periodo al frente de la dirigencia sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no se empatan con el periodo de la administración municipal, la líder, Yuriria Zepeda Corrales, no espera extender el periodo al frente del Stasasa, que concluye en el mes de abril de 2020. Hasta ahora la relación que han mantenido patrón y trabajador ha sido muy afable, logrando negociaciones buenas, sin embargo, con esta modificación que realizaron en los gobiernos municipales el ejercicio y campo de negociación con las autoridades municipales dejan en desequilibrio y un poco desprotegidos a los líderes venideros de los trabajadores, lo que habla que será necesario un reajuste a los estatutos que rigen a los empleados que pertenecen al Stasasa y con ello se determine que los periodos sean ajustados en tiempos, para lograr empatar los liderazgos de inicio y conclusión junto con las administraciones.

La encomienda. Adrián Contreras Limón, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura, sigue picando piedra y no quita el dedo del renglón en lograr que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le dé luz verde para meter a 25 hijos de trabajadores jubilados al gremio. Supuestamente los diálogos van por buen camino, pero hay que esperar los tiempos, dado a que Contreras Limón en el Contrato Colectivo que está por firmarse también quiere que se les incremente en un 8 por ciento el salario a los sindicalizados. Las finanzas no andan muy bien que digamos en el Ayuntamiento, pero el líder sindical pide mucho para al final de cuentas ver qué tanto le pueden dar.

Del ahorro al uso. El plan de austeridad aplicado en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado va dando frutos, de acuerdo al tesorero René Valenzuela, ya que se ha logrado una disminución importante en gastos. Uno de los datos importantes es la reducción de los salarios en un 30 por ciento al alcalde y regidores, método que también podría aplicar a funcionarios que ostentan salarios altos. Hasta el momento no se tienen las cifras oficiales de cuánto ha sido lo que realmente se han ahorrado en este año y en qué se ha invertido ese recurso. Sin duda el impacto es benéfico para las finanzas del Gobierno Municipal, pero si a ese ahorro no se le da el uso más adecuado, la austeridad no logrará su objetivo.