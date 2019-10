El llamado. En estos momentos Salvador Mejía, director de Servicios Públicos en Angostura, anda que no se la acaba, pues le llueven reclamos de la ciudadanía de las diferentes comunidades, quienes solicitan un mejor alumbrado en las calles, arreglar las vialidades, una buena recolección de basura, entre muchas otras cosas. Pero al que también traen en jaque es a Ricardo Angulo, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pues le han reportado que las aguas negras del drenaje empiezan a brotar a diestra y siniestra, más en La Reforma y Costa Azul, donde todo parece indicar que la única solución al problema es la sustitución completa de la tubería que está muy colapsada, pero para eso se necesita un buen proyecto y recursos, que seguro están fuera del alcance del presupuesto del Ayuntamiento.

En espera de tiempos. La subsecretaria de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa, la guamuchilense Liliana Cárdenas Valenzuela, no descarta la posibilidad de regresar a la silla presidencial del gobierno de Salvador Alvarado. Aunque dice falta mucho para estar pensando en esto y que está muy ocupada en sus labores en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, dijo cuando se le cuestionó que su nombre sonaba para repetir y si estaba dispuesta a enfrentar el reto no le sorprendió, al contrario, dijo esperar los tiempos de la política. Sin embargo, no se ve tan desinteresada como aparenta, porque expresó no estar cerrada a nada y abierta a toda actividad, ya sea pública o privada que indique en su partido. El detalle es si es una carta fuerte para el Partido Revolucionario Institucional y si su desempeño como alcaldesa le favorecerá o le restará oportunidad.

¿De sorteo? En Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya se encuentran realizando algunos ajustes, y se espera que en Salvador Alvarado el próximo fin de semana se lleve a cabo la convención de los miembros con la finalidad de elegir a los delegados y a su vez llegar al proceso de elección del nuevo presidente del Comité Municipal, acciones que les permitirá consolidarse como partido político, sin embargo, hay muchos que aún se cuestionan el proceso de elección, debido a que alguno de los actuales funcionarios, diputados y alcaldes fueron electos, a decir de algunos miembros del Movimiento, por decisión democrática mediante un proceso de tómbola, en donde no se midió experiencia y capacidad en el tema de la política. ¿Será acaso igual?

Aclarando obras. En Mocorito se ha iniciado con algunas obras para mejorar la imagen del Pueblo Mágico, pero al parecer estos trabajos están muy lentos, y a Cristina Mápula, síndica procuradora, esta situación ya le molestó y pidió que Alexis López, director de Obras Públicas del Pueblo Mágico, compareciera sobre el tema y que diera su versión. Seguramente el director de Obras Públicas se defenderá diciendo que el tiempo de lluvias no dejó que los trabajos avanzaran y que a eso se debió tanta lentitud. Pero habrá que esperar la respuesta del encargado de esta área, con la cual se defienda de tal acusación de parte de la síndica procuradora Cristina Mápula.