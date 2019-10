A sumar esfuerzo. Sin duda la gran lucha de la Dirección de Tránsito de Salvador Alvarado es mejorar la cultura vial de la población alvaradense, porque una de las causas de los accidentes automovilísticos y que involucra a motociclistas es la irresponsabilidad e imprudencia, informó el director Nedel Ruiz. Y así lo reflejan los 81 hechos que se registraron desde enero a septiembre de este año. Otro dato importante es que son cinco los cruces con mayor recurrencia de accidentes, por lo que es en la cultura vial donde las autoridades involucradas deben coordinarse mejor, y que exista un mayor control en la Delegación de Vialidad y Transportes que preside Leobardo López Montoya, en la expedición de licencias, para que los esfuerzos en conjunto abonen a combatir la problemática.

Para cuándo. Si bien es cierto que el impulso que se ha generado en los últimos años al turismo ha dado algunos frutos, también ha destapado otras necesidades que van encaminadas a gestionar y emprender trabajo en conjunto con los municipios que conforman la región del Évora, como es el caso del rescate del Mirador del Dique Aeropuerto, en donde la aceptación de los alcaldes de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, y de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, los pone a trabajar para el futuro. Si bien es cierto que a poco menos de tres meses de cerrar el año es difícil iniciar el rescate de este espacio, pero si existe la voluntad deberá estar integrándose en los proyectos ejecutivos que deben presentarse para el próximo año y contemplarse en los presupuestos venideros.

Ausencias. En el Partido Acción Nacional de Mocorito por fin tomó las riendas del cargo el ciudadano Julio César Angulo, sin embargo, la salud no le permitió llegar al primer día de trabajo y como respaldo estuvo en la oficina del partido como representante el que será tesorero, Juan Luis Díaz Félix, quien justificó al nuevo líder, que se ausentó en la toma de posesión de su cargo por problemas de salud. Aun cuando para el liderazgo del partido que va de salida el PAN está fuerte, sin embargo, en la lista de simpatizantes y militantes existen muy pocos números, lo que no da mucho de qué hablar. Este hecho contradice las palabras de la exdirigente del PAN, Jesús Olivia Sánchez Amézquita, en donde dice que entrega un partido fortalecido y con mucho trabajo. La falta de inactividad es un tema que en Mocorito los ciudadanos ya no perdonan, y esto es notorio, porque se ve el abandono de partidos que están inactivos en el Pueblo Mágico.

En análisis. El tema del relleno sanitario es un asunto que ha tomado por sus propias manos el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, y eso se muestra luego que se reavivara que la obra que se inició hace seis años se encuentra como ‘elefante blanco’, por lo que se puso en marcha y junto con regidores acudió a la ciudad de Culiacán para conocer el funcionamiento de la recolección de basura y tener la información de cómo sí y cómo no funcionan los rellenos sanitarios, y debido a que se requiere un esfuerzo de 30 millones de pesos para que funcione, se analiza la posibilidad que sea una empresa privada la que tome el control de su funcionamiento, sin embargo, el tema se encuentra en análisis.