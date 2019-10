Esfuerzo parejo. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, a unos días de cerrar su primer año administrativo al frente del municipio, tendrá que hacer un balance y ajuste en el trabajo que se ha venido realizando en este su primer año de gobierno. Si bien es cierto que se enfrenta a los poderes fácticos en todos los sectores, pero que su elocuencia, así como su forma de gran negociadora le ha permitido ir llevando las riendas por buen camino, la realidad es que ya debe marcar un alto para que se pueda poner la diferencia en el gobierno, en un pueblo que no está acostumbrado a que una mujer sea la que lleve las riendas del poder, por lo que debe ir pidiendo a cada director un balance y la lista de lo que se ha hecho y los pendientes por hacer, le guste a quien le guste, porque si el carro no lo ‘apuchan’ todos sus funcionarios de forma equilibrada y pareja no habrá un bien resultado en su administración.

Escueto. Qué tristeza y lamentable respuesta tuvieron los voluntarios de Bomberos Guamúchil el día de ayer cuando de manera oficial arrancaron la colecta empresarial anual. Todo parece indicar que los empresarios locales no ocupan el auxilio que brinda este cuerpo de socorro porque una vez que se dio paso al proceso de entregas de donativos solo se escuchó caer el sonido del donativo del DIF Salvador Alvarado y luego, todo escueto, sin resonancia ni respuesta de los pocos empresarios y funcionarios que acudieron. Tanto que el conductor no supo más que decir pese a esperar unos minutos para que alguien levantara la mano. Tanto fue la ausencia que ni la misma presidenta de los comerciantes, Elena Beltrán Villarreal, estuvo presente, menos mandar su aportación.

El llamado a entrarle. El llamado que ha hecho el presidente estatal de Partido Revolucionario Institucional, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, a los militantes en Salvador Alvarado, fue a trabajar más y que se preparen para la ‘batalla’. Luego de que sostuviera una reunión en la ciudad de Guamúchil con miembros de diferentes grupos y principalmente con su gente del grupo Redes Sinaloenses, la mañana de ayer, preguntó desde cuándo no visitan a la base social como los obreros en los sindicatos y los pescadores, mientras el silencio se apoderó del lugar mientras él continuaba diciendo que es ahí donde también hay que entrarle pero de manera constante para que cada vez sea mayor el padrón de afiliados al PRI, por lo que esta fue una clara indirecta al presidente del Comité Directivo Municipal, Marcos Palafox Parra, a que no baje la guardia y active más su estructura organizativa porque la carrera por el voto ya está encendida.

Sin trabajo. Pese a que las fechas significativas para visitar el panteón se aproximan, en Mocorito parecería que se encuentra en total abandono y no hay una acción de limpieza que se vea lo más luego. El detalle es que se ve lleno de maleza y con enjambres es lo primero que se observa al entrar al camposanto más antiguo de la región del Évora. Sin embargo las autoridades municipales a cargo de Guillermo Galindo Castro, no se han dado el tiempo de darse una vueltecita y notar las condiciones de este. Lo más lamentable es que a pesar de que el Día de Muertos se encuentra a menos de 15 días, el panteón está lejos de la mente del director de Obras Públicas, Alexis López Martínez, qué se puede esperar cuando no son fechas festivas.