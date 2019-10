Sin solución. Pese a que los habitantes de la comunidad El Palmar de los Leal, Mocorito ya han ido hasta la ciudad de Culiacán para que les solucionen el problema de falta de agua potable que han sufrido por años, aún no han visto resultados que les permita tener este derecho fundamental de todo ser humano. Muy clara y con toda la verdad en sus manos, la vecina Jesús Olivia Sánchez aseguró que al gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar López, ya le hicieron llegar un documento donde el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, autorizó la compra de una bomba más grande y que ésta pudiera abastecer a la mayoría de la comunidad, pero no han tenido respuesta del gerente ni tampoco han obtenido la bomba que tanta falta les hace. Esta problemática ha tenido su ruta de búsqueda de solución, y en vista que no recibieron el apoyo de la autoridad, sumados en uno solo acudieron a la oficina del Gobierno del Estado, en donde los mismos vecinos fueron quienes gestionaron la compra de la bomba; al llegar con el documento de compra lo que hicieron fue entregárselo en las mismísimas manos al director de Obras Públicas, y lo que más lamentan es que ya lo único que tenía que hacer era reaccionar, y desde entonces no hay respuesta. Lo que ahora hace que se pregunten los habitantes: ¿Dónde quedó el dinero, si es que lo había, o dónde quedó la bomba?, porque lo único que quieren es un servicio de agua de calidad, porque ya la pagan y no es gratuita.

¿Sin intermediarios? Otra promesa más les llegó a los “agricultores de abajo” para hacer más rentable su actividad, con la reunión realizada en la Asamblea de Validación de parte del Programa de Desarrollo Territorial, que les propone a los agricultores que cuenten entre 5 y 20 hectáreas la importancia de agruparse para recibir los beneficios de programas federales. Y aunque pinta muy bien esta propuesta, en la reunión algunos agricultores cuestionaron cómo estos apoyos mejorarán su actividad. Por su parte, el titular de Desarrollo Agropecuario en el municipio de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela García, tiene bien puesta la camiseta de “agrupar a los de abajo”, pero lo que no quedó claro es cómo funcionará el decreto presidencial de “no más intermediarios” al formarse una asociación de productores. La cuestión es: ¿Quiénes se encargaron de recibir y distribuir los apoyos?

De tristeza. Desde su surgimiento en la vida política la polémica ha sido parte fundamental de su forma de ser y actuar, tanto, que mucha gente en cuanto ve que va llegando a un evento político o particular, espera que el actual diputado local haga alguna de sus ocurrencias para generar risa o un buen estado entre los presentes. José Manuel “Chenel” Valenzuela ha trabajado para ello, y si bien es cierto su nivel de popularidad ha venido bajando y se ha logrado escuchar: es que ya no es el mismo que hace algunos años retaba a la autoridad al lanzarse al agua en pleno festejo del Día del Marino, o bien, vestirse de algún personaje de la historia, o algún hábito religioso. Sin embargo, lo más triste es que ahora los jóvenes de nivel bachillerato, quienes se consideran el electorado del futuro, lo incluyan en diálogos de una obra de teatro y lo cataloguen como el personaje de pueblo que lleva paletitas a las funerarias.

Entre la espada y la pared. En estos momentos Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, no halla qué hacer con el conflicto que revivió Sidronio Montoya, abogado que exige que 945 hectáreas de tierra se le regresen al ejido La Ilama y sean repartidas entre 156 beneficiados. La lucha está latente y Bejarano Lerma está entre la espada y la pared, pues no tiene argumentos sólidos para no brindarle el servicio de agua a los que se dicen propietarios de estos terrenos, pues si lo hace se le vendrán encima muchos productores y si no lo hace las personas del ejido La Ilama desatarán la lucha, y ya dieron una muestra, ya que en días pasados sacaron de algunas tierras a los tractores que estaban haciendo los respectivos trabajos de preparación.

