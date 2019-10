Desespero. Como Bomberos Angostura ya empieza a sufrir los estragos de la crisis financiera, situación que generalmente se presenta cada fin de año, el comandante José Humberto Romo Valenzuela analiza la posibilidad de adelantar la colecta anual, es decir, arrancarla en noviembre y terminarla en diciembre, esto para aprovechar a la juventud estudiantil antes de que salga de vacaciones y lograr completar la meta de 300 mil pesos. Romo Valenzuela ve con tristeza y melancolía que llevan aproximadamente tres años construyendo el salón de usos múltiples y no lo han podido terminar, incluso por falta de recursos la obra avanza a paso de tortuga y con lo poquito que le van pellizcando al recurso que les aparece. Pero lo que avizoran en estos momentos es que el dinero que recauden en la colecta se invertiría en la compra de equipo, que mucha falta les hace.

Se voltearon las responsabilidades. Ahora resulta que los habitantes son los responsables de quitar maleza y dejar al cien las instalaciones del panteón que pertenece al municipio en la comunidad Higuera de los Vega, cuando debería ser el gobierno quien actúe en este tema. Si bien es cierto, los habitantes deben de mantenerlo limpio y en buenas condiciones, pero la responsabilidad de hacer trabajos de limpieza es del Gobierno Municipal, que encabeza el presidente Guillermo Galindo Castro, y más aún el área de Servicios Públicos, en donde se encuentra a cargo Héctor Prado. El hecho de que quieran que las personas hagan su trabajo no es lo peor, lo más lamentable es que al rehusarse se ven obligados a pagar una cuota por el servicio de mantener limpias las instalaciones del panteón.

Falta acción. Hoy se cumplen 66 años del derecho al voto, cuando el 17 de octubre del año 1953 se promulgaron las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Ahora que las mujeres han llegado al poder y se ha logrado grandes avances en la participación política, es importante revisar qué han aportado desde sus espacios y cargos públicos, porque aunque la verdad no duele pero sí incomoda, en el caso de las regidoras de Salvador Alvarado, Laura Patricia Dautt, Diana Chimal, Nora Sosa y Luz Zita Vizcarra, hasta la fecha no han logrado una participación notable en cuanto a iniciativas en general y en particular en temas de género e impulso a la participación política de las mujeres, sin importar el interés partidario. Éste es un buen día para la autocrítica y tomar acción para aportar algo a las nuevas formas de hacer política.

Les llueve sobre mojado. Al Ayuntamiento de Mocorito cuando no le llueven le lloviznan quejas de los ciudadanos, quienes dicen estar hartos de la falta de agua, y esto lo aseguraron los vecinos de la comunidad El Palmar de los Leal, quienes dicen que ya no hallan qué hacer para que el gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar, les haga caso y haga su trabajo. Pero no solo se han centrado en esta situación, sino que dicen ser abandonados en su totalidad, porque además de agua, las calles están oscuras, llenas de baches, y de vigilancia están nulos, porque ni la Policía realiza rondines.