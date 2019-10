Sin bajar la guardia. Ante los hechos violentos ocurridos el pasado jueves en la ciudad de Culiacán, es preciso que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, dirigida por Gerardo Cervantes Mendoza, y el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez revisen la estrategia contemplada, ya que sin duda el hecho podría tener un impacto a futuro, y es que la aparente calma que se vive no es motivo para bajar la guardia. La psicosis que se generó en redes sociales no debe ser minimizada, sino tomada en cuenta. Para ello, el presidente afirmó que estarían atentos ante cualquier situación que represente un riesgo para la ciudadanía, pero también llamó a la gente a poner su granito de arena y guardar la calma, no hacer caso de todo lo que se difunde a través de redes sociales y, sobre todo, denunciar si son testigos de algún hecho sospechoso.

La disputa. En Angostura el problema de las tierras que supuestamente le pertenecen al ejido La Ilama poco a poco y lamentablemente está subiendo de tono, pues no ha habido una autoridad federal competente que ponga orden y lime asperezas, ya que Sidronio Montoya y el grupo de beneficiados que según viene en la sentencia resolutoria, están montados en su macho y no se quieren mover del predio, pues desde hace aproximadamente 10 días están acampando ahí. Lo malo del caso es que este tipo de luchas sociales suelen durar años y años, y posiblemente en este ciclo la tierra en disputa podría quedar sin ser sembrada, lo que sería lamentable, ya que es muy productiva. Hay que esperar los tiempos para ver qué sucede realmente, porque de seguro los que normalmente siembran este predio no se van a quedar de brazos cruzados, al igual que Sidronio y su gente, quienes están aferrados en acabar con el poder agrícola.

Siguen esperando. Sigue aún el problema del pago a los jubilados del Ayuntamiento de Mocorito, quienes aseguran que el actual gobierno no les ha pagado debido a que están politizando el caso. En su respuesta, el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, afirmó que esto es por problemas económicos y no por cuestiones partidistas. ¿Quién tendrá la razón? Nadie sabe. Lo que sí es seguro es que los extrabajadores del Ayuntamiento solo están exigiendo lo que les corresponde, y tenga o no dinero la administración es una responsabilidad hacer el pago, debido a que Cabildo en su momento lo aprobó, según consta en documentos que ellos han presentado.

La sala vacía. Empresarios y comerciantes locales dejaron prácticamente sola a la líder de la Canaco Servytur del Évora, Elena Beltrán Villarreal, al hacer el anuncio del Sorteo Canaco, pues la presidenta de la Cámara convocó a una conferencia de prensa para ello en el auditorio del edificio, pero cuál fue su sorpresa, que las sillas lucieron prácticamente vacías. Se desconoce el motivo por el que los empresarios locales no asistieron, pero no pueden dudar que esto representa algo bueno para ellos, pues de alguna manera la gente busca consumir en los establecimientos locales para obtener boletos para este sorteo.