Con la fe en la respuesta. Después de que los habitantes de la colonia Las Delicias en el municipio de Mocorito pusieron una queja por el derrame de aguas negras ante este medio de comunicación, y la poca atención que estaban recibiendo de parte de la autoridad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, (Jamapam) que encabeza el gerente, Fernando Nájar López, este se justifica diciendo haber pedido material necesario para reparar esta obra que se encontraba colapsada y que por tal motivo no se había podido iniciar. Será acaso que no le llega y mientras tanto tendrán que seguir aguantando los fétidos olores. Lo que les queda a los vecinos es esperar y confiar en lo que dice el gerente para que sea cierto y que cumpla con la fecha que él mismo puso para dar fin a este problema tan grave con el que cuenta el Pueblo Mágico. El gerente aseguró que a más tardar para el martes esta obra debe de estar culminada, con el objetivo de que los habitantes no cuenten con este foco de infección.

El informe. El alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, rindió su primer informe de labores en medio de un gran nutrido grupo de pasistas que acudieron a respaldar el trabajo hecho por el mocoritense, en donde su mayor impulso se vio reflejado en el turismo, y mientras que las obras en el municipio fueron discretamente mencionadas, debido que hasta el momento no hay esa gran obra que lo caracterice como autoridad. Su esfuerzo en este primer año se centró en continuar actividades y acciones que tiene años realizando como la entrega de la presea Grano de Oro, el apoyo a adultos mayores, entrega de becas y las entregas de medallas al mérito, pero de ahí a novedades ninguna se vio en el librito del informe de “Memito” Galindo.

A la espera de la respuesta. Quien debe reforzar su estrategia de vigilancia y acción de supervisión y sanción es el delegado de Vialidad y Transportes de Angostura, Gilberto Castro, debido a que en los últimos días la intensa actividad para la preparación de tierra y siembras de algunos campos agrícolas se ha incrementado la presencia de jornaleros agrícolas, y debido a esto ya llegó el reporte del uso de dos camionetas doble rodado en los que han empezado a acarrear al personal al campo, cuando desde hace años se prohibió el traslado de esta manera considerando que violaban los derechos humanos de los trabajadores, por lo que la consideración es atender la queja y dar respuesta ejemplar para que no se cometan estas violaciones.

El dato. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el municipio de Salvador Alvarado registra más de 20 comunidades con alto grado de marginación. Esto las coloca dentro de la lista de los programas federales de apoyo a los pequeños productores agrícolas. Un dato del enlace de Desarrollo Social en el municipio, Luis Antonio Higuera, debería tomar en cuenta en cómo se podría contribuir desde su área a reducir el alarmante índice. Que si bien es cierto, este departamento es un enlace operativo, sin duda, los esfuerzos suman y como vínculo con las comunidades son un aliado para el gobierno municipal.