Fue directo. Ayer durante la reunión del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal de Angostura (Coplademun) el productor acuícola Adrián Castro y el regidor José Luis Beltrán Astorga de manera directa se dijeron algunas cosas, pese a que había muchas personas presentes. El productor fue directo con el edil al pedirle que no polemizara el caso del recurso y la aplicación del impuesto predial rústico porque él supo que administraciones anteriores parte de dicho dinero supuestamente lo invirtieron en la rehabilitación del camino que va de Ensenada Vacapora a Playa Colorada, el cual no existe, esto como recordándole a Beltrán Astorga cuando estuvo en la función pública trienios atrás. El regidor de Morena no se quedó de brazos cruzados y aclaró la situación, además dio respuesta a los señalamientos del productor acuícola.

Sin palabras. Dicen que el que calla otorga, aunque no siempre aplica, pero resulta curioso que la dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Sinaloense (PAS) en Salvador Alvarado, Iliana Moraga Inzunza, prefirió omitir su opinión respecto al impacto electoral y el costo político a los partidos por el operativo fallido del Gobierno Federal realizado el pasado día 17 del mes en la capital sinaloense. Al parecer es un tema al que prefirió no entrarle, o simplemente el dirigente estatal no le permitió asumir una postura partidista, porque antes de responder cualquier cosa se dio el tiempo de pedir permiso de poder dar una respuesta. Lo que sí es cierto es que el PAS siempre se ha jactado de ser una organización con libertad de expresión, pero esta vez quedó claro que es a medias.

A todo vapor. En temas de Carnaval Salvador Alvarado se alista solo, y quien ya se encuentra trabajando en algunos pendientes es el presidente del Patronato de Carnaval, Ebelizario Parra Montoya. La fiesta del Carnaval podría mantenerse en el estadio de beisbol Alberto Vega Chávez la cual va muy encaminado a mantenerse debido al orden que se ha tenido en las dos ediciones que ha encabezado el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, y en este sentido pudiera no sufrir modificaciones; en donde se centrará con mayor fuerza es en el trabajo en la organización de los recorridos de los carros alegóricos, para que éstos puedan ser lucidos y de mayor gusto entre la gente, sin embargo, el tema de acaparamiento de los espacios con unidades motrices será uno de los que deberán atender y empezar a generar consciencia entre los ciudadanos.

El buen juez por su casa empieza. Como una medida preventiva y de generar consciencia en el tratamiento preventivo con la aplicación de vacunas, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, mandó la indicación a todos los Centros de Salud y atención médica de su Jurisdicción que sea el personal médico el primero en aplicarse las vacunas como una acción de prevención. Es con ejemplo y prevención que se motivará a la sociedad en general, debido a que es en estas áreas donde se presenta el mayor riesgo de contagio, por lo cual la primera forma de trabajar es erradicando desde el personal médico.