A comparecer. Después de que la edil del PAS en el municipio de Mocorito, Tamara Gil Cháirez, notara un retraso en la obra de remodelación de la Casa de la Cultura, expuso ante Cabildo la opción de llamar a comparecer de nueva cuenta al director de Obras Públicas, Alexis López Martínez, para que dé sus comentarios con respecto a por qué no se ha avanzado conforme a lo planeado, porque ya es momento que debe estar cerrando con la obra. Aun cuando hace algunos días Alexis López Martínez ya había comentado que por las lluvias que se habían registrado recientemente se tenía este retraso, y hasta aseguró que serían los mismos regidores quienes comprenderían su razón, sin embargo, eso fue lo que el director de Obras Públicas creyó, ¿pero qué es lo que piensan los regidores?, porque para proponer que comparezca ya es señal de que algo no checa bien con la planeación y el avance que se tiene.

Quiere repetir. Tan solo le bastaron unos meses para saber que le gustaba el servicio público, y ahora busca por todos los medios integrarse a las boletas electorales con el partido que sea. El exalcalde interino de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, en los últimos meses ha estado recibiendo y escuchando ofertas de partidos políticos afines de donde recibió la oportunidad de ser presidente municipal: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y es que aseguran que en varias ocasiones ha intentado moverse en búsqueda de ser tomado en cuenta y en varias le han dado marcha atrás, que ya tuvo su oportunidad y hay varios esperando en la lista.

El gran reto. La obra del Parque Lineal Morelos ha generado un impacto de manera positiva para los ciudadanos que tienen una cercanía, debido a que han encontrado un espacio de recreación y esparcimiento para niños, jóvenes y adultos, pero les ha resultado un problema que ya está afectando a los visitantes y la población en general que acude a realizar diversas actividades o simplemente a disfrutar del espacio. El asunto es que es demasiada la cantidad de heces de perros que ya es tan evidente, que se observa hasta en el área de corredores, la falta de cultura y de consciencia ecológica no permite que se utilicen bolsas para retirarlos. Lo que sí es que aún no se entrega de manera oficial la extensión del parque, que cuando llegue la fecha de inauguración oficial las autoridades encontrarán ese detallito que no se está atendiendo. Sin duda es un enorme reto erradicar para las autoridades de la Coordinación de Ecología, a cargo de Karina Camacho, quien deberá atender este compromiso y solucionarlo antes de que siga creciendo, pero se requiere de la suma de esfuerzos para acciones que impacten y se logre erradicar este problema.

Lamentable. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, está desilusionada por el actuar de los comisariados ejidales, pues el municipio tiene alrededor de 50 y solamente una minoría acude a las reuniones que son convocados para analizar obras que se pudieran hacer con lo recaudado con el impuesto predial rústico y para darles a conocer cuánto es lo que aporta su respectiva comunidad en este rubro. Montoya Martínez está tomando a todos en cuenta pero lamentablemente solo unos cuantos son los que le brindan el respaldo, el resto no está al ritmo de trabajo que la mandataria quiere. Los comisariados ejidales como que presienten que la alcaldesa les dará trabajo y todo por amor al arte, sin recibir pago alguno, y así no le entran, por tal razón la están dejando.