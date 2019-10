Adeudos. Tras la auditoría que la ASE llevó a cabo en el Ayuntamiento de Angostura, salió a la luz el adeudo que mantiene la ex líder sindical, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, con la Comuna, misma que asciende a los 226 mil pesos aproximadamente, cantidad que recibió por medio de un cheque y que no fue comprobada. Cabe mencionar que el cheque fue emitido por la administración anterior, que encabezó José Manuel "Chenel" Valenzuela López, misma que resultó con 15 observaciones, mientras que para la administración de la alcaldesa Aglaeé Montoya se encontraron solamente 10.

¿Rendición? La oficina del Partido Acción Nacional (PAN) en Mocorito estuvo cerrada durante el día de ayer, esto a pesar de que acaban de nombrar al ciudadano Julio César Angulo como el nuevo dirigente, lo que indica que éste no se encuentra ocupando su puesto de trabajo. Se desconoce si las causas son por motivos de gestiones para su partido o por qué se dio esta falla. De por sí ya se comenta que el PAN está acabado, y cerrando sus puertas solo logra que las personas piensen que el rumor es cierto y que, efectivamente, en el partido ya tiraron la toalla.

El ausente. Por segunda ocasión durante las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa en la ciudad de Guamúchil, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, no asistió a cumplir su compromiso, aunque se había dado a conocer que estaría presente, siendo momentos antes de la hora a la que supuestamente llegaría, que se avisó que no sería así, aunque no se indicó el motivo por el que no arribaría. Cabe recordar que la vez anterior que no se presentó a un evento de éstos, fue cuando se realizó la Jornada en las instalaciones de la escuela secundaria Técnica 33, en la colonia 15 de Julio, el pasado 31 de agosto.

No hay recurso. Y donde continúa la polémica debido a que los camiones escolares siguen circulando sin seguros es en el municipio de Mocorito, pues al parecer la situación sigue igual y el costo de éstos es incosteable en estos momentos para la Comuna, ya que, según lo que se ha dicho, el gasto no estaba contemplado en el presupuesto y se tendrían que esperar hasta el próximo año para poder hacer el contrato de los seguros para las unidades. Al respecto, la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, quien fue la funcionaria que destapó la situación hace unas semanas, señala que no le han informado cómo va el avance de este tema y prácticamente les han dicho que actúen antes de recibir una sanción o tengan que parar las unidades.