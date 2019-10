Regresan los incendios. Mucha algarabía desató el tema de los incendios en el basurón de Angostura cuando éste se ubicaba en las inmediaciones de la sindicatura de Alhuey, y los vecinos de los poblados cercanos empezaron a manifestarse y ejercer presión a la administración del entonces alcalde, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, al grado de que se tuvo que clausurar este basurón y reubicarlo a las cercanías de la comunidad Batamotos, con lo que se le puso punto final a la problemática en ese momento, a principios del 2018. Pero esta semana autoridades angosturenses y personal de Bomberos de este municipio estuvieron movilizándose debido a que ahora, en el sitio donde se ubica el basurón, de nuevo se registró un incendio que les llevó varias horas combatir para sofocarlo por completo, motivo por el cual el director de Obras Públicas, César Zavala, señala que al desconocer la causa del fuego, están obligados a buscar estrategias para llevar un mejor control de los basurones en Angostura, ya que esta situación podría repetirse.

Falta supervisión. A pesar de que se han hecho importantes esfuerzos y acciones en el proceso de retirar productos chatarra en las escuelas de nivel básico, los retos siguen siendo la venta afuera de los planteles y la falta de una alimentación saludable en casa. En el caso de la región del Évora, el jefe de Servicios Regionales, Lizandro Sillas López, ha informado que en la mayoría de los planteles se eliminaron dichos productos y que se está trabajando en retirar la venta ambulante afuera de los planteles, porque esto sin duda no contribuye al objetivo del programa. Pero en la visita a algunos de los planteles se pudo observar que aún se venden productos que no están permitidos por la ley y la presencia de los ambulantes es evidente. A cinco años del inicio de este importante programa, es necesario que la Coordinación de Servicios Regionales actualice el reporte con el que se cuenta y realice una supervisión a fondo en el afán de que se logren las metas establecidas.

Rápida contestación. En Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez atendió la visita de algunos habitantes de la comunidad La Esperanza, quienes iban con el objetivo de que les explicara y argumentara con algún escrito el porqué no se les podía hacer una obra que querían con el dinero del impuesto predial rústico que ellos mismos aportan, y ya entrada la plática, Juan Leonel Llanes Ocaño le dijo de manera directa a Montoya Martínez que la ciudadanía de La Esperanza se sentía olvidada por las autoridades, pues carecía de muchas cosas. Ante este comentario, la alcaldesa rápido reaccionó e interrumpió a Llanes Ocaño para contestarle con argumentos que ella ha apoyado a dicha comunidad en todo lo que ha podido y le han solicitado, que La Esperanza no podía decir que estaba olvidada, porque se han mejorado muchas cosas. De igual forma, ha apoyado de manera particular a Llanes Ocaño para cumplir con algunas tareas del medio ambiente que traen los niños de su agrupación. Sin duda, la alcaldesa Aglaeé Montoya se molestó con el comentario, y al final de cuentas su contestación hizo que Juan Leonel Llanes Ocaño se doblara y aceptara todo lo dicho.

El campo sin justicia. La situación por la que atraviesa el campo agrícola actualmente es crítica, pues según señaló el exalcalde de Angostura y actual presidente del Comité Municipal Campesino número 9, Carlos Beltrán Astorga, a pesar de que se logró evitar el incremento a la cuota del agua para riego, la inconformidad que había durante la administración federal que encabezó Enrique Peña Nieto debido a que no había rentabilidad en la actividad agrícola, mucho menos existe hoy, con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y es que el sector agrícola siente que al productor lo están viendo con discriminación, a pesar de ser quienes se esfuerzan y trabajan para hacer producir al país.