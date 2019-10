La ausencia. No cabe duda que Bomberos Guamúchil ha sido, en los últimos años, el patito feo y la oportunidad para muchos. Se acabaron aquellos años en que las aperturas y cierres de colectas de esta noble institución era el desfile de funcionarios, empresarios y sociedad civil acudiendo a hacer entrega de sus aportaciones económicas y en especie para que pudieran financiar el gasto de operatividad del año y sumar a la compra de equipo y maquinaria nueva, tanto así que en este año, en la apertura como en el cierre de la colecta anual empresarial no hubo ni empresarios y los funcionarios brillaron por su ausencia. El alcalde Carlo Mario Ortiz ni presente ni con representante estuvo en el cierre, lo que deja un claro mensaje de abandono al cuerpo de auxilio, pero lo que más extraña debido a que apenas hace unos meses buscó el apoyo del actual presidente del patronato de Bomberos, Felipe de Jesús Valenzuela, para que ocupara esta responsabilidad que había dejado vacante Víctor González. Si bien es cierto que hoy es poco el interés por sumarse a ser parte de estas instituciones, la realidad es que se requiere todo el respaldo no solo de aportaciones económicas, sino de la actitud de servicio y reconocimiento de empresarios y autoridades.

Sangrando el bolsillo. 500 pesos y dos saquitos de frijol fue la aportación que hizo el diputado local, José Manuel Valenzuela, en la clausura de la colecta empresarial de Bomberos Guamúchil, mientras su mensaje respaldaba la acción al decir, cuando hizo uso del micrófono: “No regalo más porque no tengo y no les pido a ustedes porque no tienen”. Sin embargo, en medio de la situación en la que se está viendo durante la colecta, más que ayuda pareció una burla de mal gusto para el personal que a diario acude a la institución a prestar sus servicios de manera gratuita al servicio de Bomberos Guamúchil para atender a una población en riesgo, pero como ya se le conoce al “Chenel” como un ‘showman’ que no le importa quedar a veces hasta en ridículo con tal de que se hable de él. Pero lo que sí es de lamentar, es que por este tipo de aportaciones Bomberos no logró llegar a la meta que tenían establecida y solo lograron 364 mil 573 pesos. Lo que más desamorizó es que no lograron ni alcanzar la meta del año pasado.

En la incertidumbre. Un golpe tras otro ha venido azotando al campo sinaloense en los últimos meses, tanto que cuando le dicen al productor que debe sembrar semillas de baja demanda no hallan por cuál optar, y es que en los últimos años cada cultivo de baja demanda les da un duro golpe al bolsillo debido a que no hay comercialización, los precios por los suelos y esto los tiene bien preocupados, reconoce el presidente del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma. Dice que si piensan en garbanzo, la gran cantidad de esta semilla almacenada sin poder comercializar los regresa de una, pensar en cártamo en las mismas condiciones, y si se repasan una por una no hay garantía de nada, incluso algunos prefieren no realizar gastos en las cosechas porque representan más pérdidas.

Nada que temer. Son 16 observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) que están esperando respuesta en el departamento de la sindicatura de procuración del Ayuntamiento de Salvador Alvarado para saber si son graves o si quedaron sustentadas, mencionó la síndica Alejandra Zámano Mejía. Aunque se trate de no generar alarma y aparentar que no hay de qué temer porque se ha cumplido en tiempo y forma, las declaraciones tanto de la síndica, el tesorero y el alcalde, deben tomar en cuenta la declaración realizada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Zazueta, al señalar que ningún gobierno municipal solventó al 100 por ciento las observaciones realizadas por la ASE en las auditorías aplicadas a cuentas públicas del año 2017. Esto indica por una parte que no todo ha quedado solventado como han afirmado los funcionarios.