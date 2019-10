La molestia. El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Angostura, José Luis Beltrán Astorga, alzó la voz para manifestar que no se le toma en cuenta en algunas decisiones que van con la licitación de obras que se están realizando en el municipio pese a que él preside la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en Cabildo. Beltrán Astorga le exigió al síndico procurador Arturo Ávila Atondo tomar cartas en el asunto y a través del Órgano Interno de Control aplicar sanciones a quienes corresponda. De igual forma, le pidió a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez que lo invite a eventos que tienen qué ver con procesos de obras, ya que a su ver, algo está ocultando y no quieren que él los descubra. Además José Luis Beltrán Astorga les aseguró que pondrá una queja ante las instituciones correspondientes porque no se están siguiendo los procesos debidos, están haciendo trámites en lo oscurito.

Contradictorio. Aun cuando la línea de Morena es brindar resultados arrojados y apegados a la necesidad de la gente, como lo ha venido manifestando la diputada Graciela Domínguez Nava, la regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional, Patricia Dautt Reyes, alzó la mano para aprobar junto con el resto de los regidores del PRI, Verde Ecologista de México y PAS, un incremento del 4.5% a los valores unitarios del suelo, el cual se espera que en esta semana el Congreso del Estado pudiera estar avalando la solicitud de aumento y se aplique el cobro del valor catastral para el 2020. La única abstención que se registró ante esta solicitud de alza fue del regidor panista Gilberto Lugo Sánchez, quien en primera dijo que no había tenido el tiempo de análisis y además porque no consideraba encontrar los elementos necesarios para aprobar un aumento al valor catastral.

Detenido en seco. El que se dio de topes fue el alcalde Guillermo Galindo Castro al querer gestionar recurso para algunas obras, que han sido una petición constante de los mocoritenses, y resulta que ante el Gobierno Federal ya estaban concluidas y hasta entregadas a la población, y es que se supone que ya las realizó su antecesor en el Gobierno Municipal. La obra del puente del arroyo de El Valle, es por ejemplo, una de las gestiones que traía en manos y resulta que esta construcción hasta se encuentra auditada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que solo tiene los pilares construidos y nada más. Pese a todos estos detalles, Galindo Castro tiene como meta principal dejarle a los mocoritenses este puente listo para usar. Sin embargo, el trabajo de comprobar que esta obra quedó a medias será largo y muy difícil.

Resultados. La problemática de los asentamientos irregulares en el municipio de Salvador Alavarado ha llegado a tal grado, que ya son 16 colonias que no cuentan con permiso, así lo confirma el plano de Guamúchil del Instituto Municipal de Planeación. Lo delicado es que los puntos de venta de lotes no están siendo regulados con una estrategia dirigida por las autoridades competentes, por lo que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez tiene ante sí una oportunidad para que este problema no crezca y se ponga control, ya que el impacto es directo al municipio, por la demanda de servicios públicos que genera. Lo importante es saber cuál va a ser la estrategia que permita resultados a corto plazo.