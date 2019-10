Dando resultados. Tras varios años en los que por la dejadez de las autoridades, como por el olvido de los locatarios, se tenía un alto índice de morosos que no pagaban la renta del local en los mercados municipales en Guamúchil, tanto el nuevo y el viejo, el cual se llama Pablo Macías Valenzuela, sin embargo, con el esfuerzo realizado por el Gobierno Municipal y la organización que se ha venido realizando para tener en mejores condiciones para los visitantes, es que hoy se puede hablar que solo el 15 por ciento se encuentra con retrasos en los pagos. Esfuerzo que han venido coordinando el alcalde Carlo Mario Ortiz y el tesorero municipal José René Valenzuela, lo que permite que se pueda tener un mejor mercado en condiciones de recibir a los visitantes locales y foráneos.

Por si o por no. Como una medida para evitar la venta ambulante sin permiso del Ayuntamiento de Salvador Alvarado se instaló un corredor para los comerciantes de coronas a un costado de la escuela conocida como “Urbana”, ya que la queja cada año de la Unión de Floristas es por los llamados ‘golondrinos’, que afectan a los comercios establecidos. Se busca concentrar a todos en un punto y también se evite que se aproveche esta venta para vender flores. Pero a pesar de que se han establecido reuniones entre comerciantes y autoridades, los floristas no quedaron muy confiados con el compromiso hecho por el oficial mayor José Antonio Gallardo Angulo, de que se vigilará el primer cuadro del Centro para evitar la venta ambulante, por lo que decidieron este año que, por si o por no, ellos contratarán a una persona para realizar por su parte la vigilancia y notificarles.

Devoto o protagonismo. El diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela López acaparó la atención y algunos comentarios no muy gratos durante el paseo del santo San Rafael en la comunidad Capomos, Angostura, pues desde que el santo fue sacado de la iglesia él siempre lo estuvo abrazando, y así fue todo el trayecto, dado a que no se despegó ni un instante de la imagen, y a su lado, arriba de una camioneta, recorrió las principales calles, mientras que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, empujando la carriola donde llevaba a su pequeño hijo recién nacido, y muchos ciudadanos, lo hacían a pie, sudando la gota gorda. ¿En realidad “Chenel” es devoto del santo San Rafael, o quiso ser más protagonista que la alcaldesa durante el paseo?

En buen acuerdo. Aun cuando el líder de los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento de Angostura, Adrián Contreras Limón, no logró concretar con el Gobierno Municipal, que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, el incremento salarial del 8 por ciento que estaban solicitando, sino el 3 por ciento, el cual se empezará a ver reflejado en la primera quincena del próximo mes de enero, se dijo que lograron en buenos términos firmar el Contrato Colectivo de Trabajo y que están en la mejor disponibilidad de aceptar las condiciones para laborar en bien del funcionamiento de las áreas del municipio.