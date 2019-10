A mejorar. Instituciones de atención a la mujer, la niñez y la adolescencia están en la mira del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien hizo un enérgico llamado a mejorar y que las estrategias que se han venido implementando se cambien si no están funcionando. En este contexto es preciso mencionar que quienes presiden las instituciones municipales en Salvador Alvarado, como el Immujeres, Sipinna, Pannasir, Compavif, tienen la oportunidad de valorar y hacer un balance de los resultados logrados y cuáles estrategias y acciones de plano no están funcionando. Sin dejar de reconocer los esfuerzos mostrados por sus titulares y la limitación de recursos con los que cuentan. Es de gran relevancia el exhorto, porque se conocen casos prioritarios a atender y no se han atendido con prontitud, con trabajo social ni de investigación, lo que indica que algo está fallando y se debe ante todo prevenir.

Aclaratoria. Antes de que cualquier cosa suceda con el tema del proyecto de remodelación del mercado de Pericos, en Mocorito, el alcalde Guillermo Galindo aclaró de inmediato a la declaración que hiciera la subsecretaria del área de Gestión de Fondos, Morayma Yaseen Campomanes, en donde dijo que el municipio no había entregado proyecto, a lo que Memito dijo que se mandó desde hace dos meses y que hasta esperan recibir 5 mdp para poder remodelar el mercado.

Al servicio. Como una medida de apoyo al servicio de transporte urbano es que se integrarán unidades sprinter a las rutas del transporte urbano en la ciudad de Guamúchil, con la cual pretenden atender a toda la población con un mejor servicio. El esfuerzo por generar condiciones de calidad empezó a trabajarse desde principio de año, por lo que el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, anunció que ya se está esperando a que lleguen 11 unidades, las cuales tienen una fuerte inversión, que deberán hacer frente los concesionarios al pagar cerca del millón 200 mil pesos por estas unidades, que pronto estarán recorriendo la ciudad.

Ni sus luces. En el municipio de Angostura muchos ciudadanos se preguntan que si dónde está Álvaro Camacho Beltrán, quien fuera director de Obras Públicas en el inicio de la administración de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, pues desde que lo cambiaron de área, pasó a Programas Estratégicos, y su lugar fue ocupado por César Zavala, no se le ha visto en el Ayuntamiento. Tal vez el cambio de puesto fue una estrategia para obligarlo a renunciar o para que por su propia voluntad tomara la decisión de irse, aunque las autoridades municipales no han anunciado la salida de nadie, pero es un hecho que a Camacho Beltrán ya no se le ve por ningún lado de la Presidencia.