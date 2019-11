Décadas de abandono. Después de 30 años de construcción del represo en la comunidad Carricitos, una de las más antiguas en el municipio de Salvador Alvarado, recibió la visita de la Subsecretaría de Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa para la entrega de 20 mil alevines. No deja de sorprender el hecho de la falta de interés por décadas de parte de las autoridades para apoyar a las comunidades a poca distancia de la cabecera municipal, ya que la falta de fuentes de empleo y la baja rentabilidad de las actividades agrícolas reduce las oportunidades para los habitantes para mejorar la calidad de vida. En el acto de entrega de ayer no acudió el secretario de Pesca, Sergio Torres, a pesar de que se había anunciado la visita, y en su representación acudió el subsecretario de Acuacultura, José Pastor Castañeda, quien se mostró comprometido en que con este primer apoyo vengan muchos más. Esperemos que no quede en palabras y las autoridades no dejen en el abandono a las comunidades, como se pudo constatar con Carricitos.

Puras palabras. No hay para cuándo se determine la ampliación del Panteón Municipal Reforma, en Mocorito. Desde julio de 2017 el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, anunció la expansión y que solo hacía falta la documentación que determinara la donación del terreno por parte del ejido. De eso ha ocurrido dos años y es hora que no hay una definición de qué va a pasar con este tema; mientras tanto, se sigue teniendo excedentes en el uso del terreno del panteón. ¿Cómo está resolviendo este tema el municipio? Nadie sabe, menos se ha determinado qué va a pasar, porque cada año solo se desempolva el tema de la expansión pero de nueva cuenta se vuelve a la caja de cosas olvidadas. Sin duda este panteón tan emblemático y con historia cultural del municipio, con tumbas de más de 300 años, requiere una atención especial, o bien, buscar una alternativa para brindar el servicio de manera correcta a los ciudadanos.

Puntito negro. Pese a que la administración encabezada por Guillermo Galindo Castro ha estado puntual en los pagos salariales a los empleados, se han atrasado en cuanto a los pagos a proveedores, tanto, que la deuda tiende a aumentar de manera considerable y asciende a los 4 millones de pesos aproximadamente. Probablemente Jaime Enrique Angulo, tesorero municipal, esté haciendo su mayor esfuerzo para poder resolver esta deuda, situación que es difícil de comprobar, debido a que ya lo había dicho la síndica procuradora de Mocorito, Cristina Mápula Lares, que el tesorero encabezaba la lista de funcionarios que ni siquiera iban a la oficina a trabajar, y eso que en el tema de números y ajustes presupuestales no se hace en la calle como para justificar que hace trabajo de campo. La administración de los recursos financieros se encuentra ya tan mal, que afirmaron los trabajadores que hasta se está batallando para conseguir hojas blancas. Todo indica que a pesar de no contar con problemas para los pagos, las deudas se hacen notar y más aún el poco desempeño del tesorero.

La otra cara. El director de Seguridad Pública de Mocorito, Carlos Alberto Chávez García, desde hace tiempo ha venido organizando a su equipo de trabajo con la intención que los pocos elementos con los que cuenta puedan dar un resultado de seguridad para el municipio; la reorganización de sus elementos es dar una mayor cobertura a los trabajos de patrullaje y vigilancia, debido al bajo número que se tiene de elementos municipales, por lo que a pesar de ello, con la nueva estrategia de trabajo de 24x24 horas, se tiene un 36 por ciento más de elementos por turno, pero lo que sí dejó bien clarito ante las autoridades estatales y municipales es que se debe de establecer una acción para modificar los salarios de los policías, debido a que Mocorito es uno de los municipios con más bajo sueldo para los agentes policiacos.