Más control. No todo es recordar a los difuntos, flores y tradición porque los visitantes y vecinos del camposanto municipal de Angostura, ubicado en Alhuey, no se fueron tan contentos por la afectación que se genera en el panteón por la falta de vigilancia en el acceso. La inconformidad de la ciudadanía es en particular hacia los residentes cuyas viviendas cuentan con puerta hacia el panteón y es que algunos visitantes afectados indicaron que hay personas que entran a cualquier hora del día no solo a hacer sus necesidades fisiológicas sino que encontraron su tiradero de basura, por lo que piden a la Dirección de Seguridad Pública, comandada por Sergio Lagunes Inclán, y la Dirección de Obras Públicas al frente de César Zavala, se coordinen y establezcan un operativo que permita tener en mejores condiciones este lugar, debido a que no se puede entrar un día normal al panteón porque no sabe con qué se puede encontrar.

Desaprovechados. El pasado 10 de octubre del 2016 la exalcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela hizo entrega de un parque deportivo con un presupuesto federal de 950 mil pesos del programa Fortalece, apoyo que fue recibido con gran algarabía entre los pobladores, sin embargo a la vuelta de tres años este mismo espacio luce abandonado y enmontado, totalmente abandonado. Y es donde cabe la pregunta ¿Dónde está el trabajo del comisario, Manolo Inzunza?, ¿Dónde quedó el interés del pueblo?, sin duda los esfuerzos de los gobiernos deben ir encaminados con un trabajo tanto de los comisarios como de los síndicos, como es el caso que abarca a esta comarca y el cual dirige el síndico de Cacalotita, Walter Inzunza, quienes andan muy prontos queriendo que les incrementen el apoyo por concepto de gestión pero no se han permitido trabajar para mejorar y mantener lo que ya tienen.

El prietito. Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Salvador Alvarado lleva a cabo el Carnaval de Catrinas, el cual coordina de manera directa el departamento de Cultura, que dirige, Oralia Castro, evento que parece ha llegado para quedarse como una actividad de resaltar la cultura dentro del marco de la celebración del Día de Muertos. Sin embargo hay un punto tan importante y en que se debe de fortalecer acciones de mejora y es en el tema de vialidad, debido a que el recorrido de carros y comparsas por la principal calle de la ciudad se hizo para ser observado y disfrutado por los visitantes y lugareños del bulevar Rosales, sin embargo la falta de un operativo de seguridad por segundo año fue la falla debido a que no hubo un mayor control, y automovilistas y transeúntes se adueñaron de las calles con el riesgo de provocar un percance mayor.

De nuevo. Y regresan los girasoles al Pueblo Mágico, como es lo único que les funciona no quieren hacer otra cosa para acrecentar el turismo en Mocorito. Sin embargo José José Norzagaray Parra, director de Turismo, cada vez está desempeñando de mejor manera sus estrategias pero ya es hora de implementar algo nuevo y no esperar a que las cosas caigan del cielo. Claro está que sin el presupuesto adecuado Norzagaray Parra no podrá desarrollar todo su potencial a lo máximo, pero con la declaración de Jaime Angulo, tesorero del Ayuntamiento, donde aseguró que la administración se encuentra crítica y con recursos algo apretados, la cosa no está nada fácil para esta área que es la que más puede provocar derrama económica favorable para Mocorito.