¿Entonces? En el Ayuntamiento de Mocorito como que ocupan el alcalde Guillermo Galindo y el tesorero Jaime Angulo ponerse de acuerdo. Primero el presidente municipal afirmó que en cuanto a pago de aguinaldos, se encontraban seguros de cumplir cabalmente en el tiempo establecido con todos los trabajadores del Ayuntamiento, lo que dejó tranquilo a todo el personal; dijo también que no habían tenido problema alguno para recaudar ese dinero y empezar a cumplir con todos llegando los primeros días de diciembre. Pero ahora es el responsable de las arcas municipales quien contradice todo lo dicho por el alcalde, al asegurar que aún faltan 2.5 millones de pesos para cubrir en su totalidad este pago a los empleados. Ésta es una cantidad considerable tomando en cuenta todas las necesidades que tiene Mocorito y la dificultad para el Ayuntamiento de adquirir el dinero, debido a que también se dijo que presentan un fuerte adeudo a los proveedores. Y con todo esto, pareciera que los únicos que pudieran salvarse son los sindicalizados y los elementos policiacos, y párenle de contar, los demás se encuentran volando con el pago.

La petición. Los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado ya preparan una petición para las autoridades municipales, y es que dicen que el terreno en donde está actualmente la casa sindical está muy chico y requieren mayor espacio hasta para reunir a la familia de los trabajadores y darles charlas y cursos. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Yuriria Zepeda Corrales, dijo que no se pondrán exigentes pero que buscarán llegar a una negociación con la autoridad. Recordemos que hace algunos años, cuando estaba al frente del Stasasa Aarol Armendáriz Vega, ya se había hecho la solicitud de un terreno, sin embargo, no fue factible debido a que habían pedido la mitad del estacionamiento del Centro de Convenciones, pero en aquel entonces regidores dijeron no ceder debido a que es el único espacio con que el municipio cuenta para eventos de mayor relevancia.

A la espera. La comunidad Batamotita, Mocorito clama por el vital líquido porque los pozos ya no están abasteciendo como antes. Los habitantes comentaron que se batalla mucho con el agua y esperan que pronto se instale la red de agua potable que se les prometió. En la visita a la comunidad mencionaron que personas del gobierno los visitaron y les anunciaron que quedaría lista para el mes de diciembre, pero la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se ha visto un poco lenta, porque la fecha de la promesa se acerca y no se tiene un buen avance. Por lo que el gerente, Fernando Nájar, tendrá que ponerle más determinación a la obra y cumplir con lo prometido, y por la urgencia que merece.

Ni quién los salve. La falta de compromiso partidista, de interés y de trabajo se suman al interior del Partido Acción Nacional en el municipio de Salvador Alvarado, que presenta un grave problema, y es la falta del pago de cuotas partidistas, y esto genera la escasez de reacción de los líderes actuales, a cargo de Leticia Rubio, quien ha mostrado nulo interés por que el partido retome el camino, incluso ni la dirigente recién electa, Bertha Elena Calderón, lo que revela que cada vez van más en caída, porque están dejando puerta abierta a su militancia, que poco a poco pierde el interés partidista.