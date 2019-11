Cuento viejo. Aun cuando el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa, Miguel Ángel Murillo, asegura que ya pronto se instalará una oficina de atención al consumidor en el municipio de Salvador Alvarado, no hay fecha, ni lugar, menos un delegado que dé como respaldo a este compromiso que ha hecho. La última vez que estuvo de visita en Guamúchil, hace ya varios meses, en aquel entonces comentó lo mismo, por lo que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez le tomó la palabra, contrató a dos personas, e inclusive se integraron a nómina, pero al no ver respuesta ni el respaldo financiero de la Profeco, se tuvieron que retirar del sistema hasta nuevo aviso. En la visita de ayer el delegado afirma que se buscará un lugar para que se instale de manera permanente un espacio, pero de nuevo no dijo cuándo ni dónde.

La participación. Ayer de manera formal Evelyn Pineda Medina asumió el compromiso de fomentar el trabajo y desarrollo de la participación de jóvenes en la vida política, al rendir protesta como directora municipal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. La suma de acciones se verá reflejada a través del proyecto de gestión social y las actividades van inculcadas en el tema de cultura. Aun cuando su director estatal, Julio Valdez, dijo que esta organización es no gubernamental y totalmente apartidista, porque no busca ser trampolín ni una plataforma política de nadie, deberán ser muy meticulosos para integrar el padrón con jóvenes apartidistas.

En la talacha. Si ves las barbas del vecino recortar pon las tuyas a remojar, y esto es lo que se encuentran realizando los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, trabajando y buscando crecer el padrón de la militancia. No nos den por muertos, lo ha repetido en varias ocasiones el comisionado estatal de la región del Évora, del Comité Municipal del PRD, Otoniel González, y es que la agenda de actividades de la militancia la han activado de manera total para lograr mantenerse y no salir tan desequilibrados como ocurrió en el proceso anterior.

Sin quitar el dedo del renglón. Dicen que quien traiciona una vez, lo hace dos o tres veces, y esto lo sabe muy bien la gente del Partido Revolucionario Institucional, y más de alguno de los militantes ha manifestado su malestar el que el diputado, José Manuel “Chenel” Valenzuela, se vea en muchas ocasiones pegado a las acciones de los diputados priistas, y es que en varias ocasiones ha soltado el rumor de que buscará la alcaldía de Salvador Alvarado y por el PRI, para que más les guste. Se sabe rentable en el voto y a esto le está apostando el popular “Chenel”. Pero en estos tiempos la moneda sigue en el aire, y no se determinará hasta que caiga el último momento para registrar la candidatura.