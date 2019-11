Aresolver conflicto. Ayer arrancó la colecta 2019 de Bomberos, en donde estuvo presente el comandante de Bomberos, Humberto Romo, y el patronato de Bomberos, Aurelio Lugo, mismos que se quedaron esperando la presencia de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien no acudió a tan importante evento porque se tuvo que dirigir a las tierras que están en discordia por algunos productores de la comunidad La Ilama. Al parecer las cosas ya se están saliendo de control y la presidenta acudió al lugar para poner orden ante la situación tan delicada que se está viviendo. Este es un problema de varios años de particulares que por más que buscan darle solución definitiva nomás no queda resuelto, tanto que hasta han inmiscuido a la autoridad municipal.

No pues, ni cómo ayudar. En donde sí ya de plano están de mal son los Bomberos de Angostura, ayer en el marco del arranque oficial de la colecta, el diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela López ya no tuvo ni para llevar unos kilitos de frijol, y lo único que alcanzó es hacer la “finta” que echaría su aportación al bote, tanto fue el movimiento de manos que nunca se le vio ni monedas menos billetes. Pero eso sí, posó para la foto cuando presuntamente estaba haciendo la entrega de su aportación, pero igual la mano iba vacía.

Del dicho al hecho. A ver si con este módulo la Profeco analiza y determina la instalación definitiva de un espacio de atención ciudadana. Durante la organización del Buen Fin se instalará una mesa receptora de quejas de los ciudadanos que no reciban las especificaciones de las promociones. Desde la administración de Adolfo Rojo Montoya, como presidente municipal, se cerró este espacio y desde entonces ha habido administraciones que han hecho el intento por regresar la oficina de la Profeco en Guamúchil, tanto que hasta incluso la exalcaldesa, Liliana Cárdenas hasta tenía a una persona en nómina pero nunca se aterrizó, hoy sigue la negociación y a lo más que se ha llegado es a la instalación de esta mesa receptora que estará durante los días comerciales del Buen Fin.

Desencanto. Los dirigentes de los partidos políticos en Salvador Alvarado han recibido un mensaje y crítica directa de parte de la juventud: hay un desencanto total de participar en los espacios partidistas porque no se sienten representados. El más reciente ejemplo es la conformación en Guamúchil de la organización no gubernamental Red Mundial de Jóvenes Políticos. Los jóvenes que convocaron a la rueda de prensa manifestaron que a un sector de la juventud no le interesa ser parte de las organizaciones gubernamentales porque desde ahí no encuentran la vía para el cambio. Esta crítica al parecer no hace eco en los líderes de los comités directivos municipales porque dentro de sus filas gran parte de los jóvenes no están siendo considerados para puestos directivos sino más bien van quedando rezagados en su papel de militantes.