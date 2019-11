Por la transparencia. A quien no le convenció ningún argumento ni explicación durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado fue a la regidora Laura Patricia Dautt, cuando se le solicitó la autorización de recursos para diferentes obras presentadas por la Dirección de Obras Públicas. En reiteradas ocasiones se le explicó a la regidora el porqué del presupuesto solicitado para la contratación de constructoras que llevarán a cabo las diversas obras y el porqué el municipio no puede disponer del personal y de la maquinaria, pero para la regidora esto no fue suficiente y se negó a aprobar una de las solicitudes: la autorización para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Mocorito, con un costo de 4 millones 728 mil 135 pesos. Ni los regidores, ni el alcalde, ni el director de Obras Públicas lograron cambiar de opinión a la funcionaria, argumentando que si el municipio no contaba con ese recurso no avalaba dicho proyecto, porque dijo estar muy comprometida con la transparencia, hasta que se contara con el dinero ella podría darle el buen visto.

Haciendo plaza. Si bien es cierto que los alvaradenses buscan y anhelan la parte de ser una ciudad con actividad y eventos de proyección y entretenimiento, además que añoran lugares en dónde acudir a disfrutar, y por tal motivo se ha venido trabajando de manera intensa con el tema de box, para lo cual los regidores aprobaron un recurso extra para la gran final del Torneo de Box En Busca del Campeón del Pueblo, con una cantidad de 116 mil pesos. Ante esto, el regidor Romeo Gelinec Galindo antes de emitir su voto fue muy clarito al decir que votaría a favor pero que se asuma el compromiso de entregar un informe detallado, para conocer hacia dónde se va el recurso que aprobaron.

Empezó el trabajo. En donde ya entendieron que ya no hay tiempo de espera, sino de trabajo que sume y no reste, es al interior del Partido Revolucionario Institucional en Salvador Alvarado, que comanda Marcos René Palafox Parra, quien en los últimos meses, luego de la llamadita que le hiciera su jefe partidista, Jesús Valdés, entendió y ha encendido los motores con eventos de jornadas médicas, actividades con niños y con la misma militancia, para mantener activo el partido, que lleve a generar los resultados de seguir al frente en las votaciones y de regresar al Gobierno Federal.

La acción. El área de Ecología del municipio de Angostura, a cargo de Abelino Angulo Angulo, está trabajando duro en busca de la certificación de playas, y comenzarán en Costa Azul. Pese a que aún no se obtiene este beneficio, el trabajo que se está realizando es digno de reconocer, porque buscan rescatar y, sobre todo, explotar como turístico los lugares con los que cuenta el municipio. Sin duda si esto se logra impactará de manera muy positiva a Angostura y los estaría posicionando en un nivel diferente al que en estos momentos se encuentran. Cabe mencionar que esto también es posible gracias al apoyo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez está brindando a cada área, que éstas obtengan buenos resultados en los proyectos que están realizando.