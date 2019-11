Con carro alegórico, si no, no. Así es como definió el Patronato del Carnaval Guamúchil 2020, que encabeza Ebelizario Parra Montoya, la participación del diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela. Si recuerdan, el año pasado de manera arbitraria y sin respetar la autoridad que controlaba el acceso a los carros y comparsas de los carros alegóricos se metió en una camioneta a tirar dulzazos, y luego se salió en un punto que no era considerado para salida de carros, generando caos y desorden. Debido a esto es que se reunirán con el exalcalde de Angostura por tres ocasiones, para decirle que si quiere participar deberá preparar un carro alegórico y ser parte del cortejo, con todos los lineamientos que se han establecido, porque si no, se le cerrará el paso para que no entre al recorrido de carros.

Vaya propuesta. La que no se anduvo con rodeo y fue clara en su mensaje durante la primera sesión del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) en Salvador Alvarado, fue precisamente la secretaria ejecutiva Margarita Urías, quien hizo hincapié de trabajar y no generar la simulación ni que queden en discursos. Reconoció que hay un mandato de ley por el que se tienen que trabajar y no solo tomarse como una moda, porque ya es momento de verse el cambio de paradigma en estos temas, para que se generen acciones desde los tres niveles de gobierno.

Como nunca. Bien aplicadita y con los papelitos en mano llegó la regidora Patricia Dautt a la sesión de Cabildo número 25, como un claro ejemplo que más de alguna de sus compañeras deben de seguirle, porque se mostró preocupada, incluso hasta en cierto momento preparada, porque las cosas aprobadas y presentadas ante la mesa de Cabildo fueran en base a una lógica que vaya encaminada al beneficio de la población y del rescate del tema austeridad que su partido Morena ha puesto de “moda” en sus discursos. Después de meses sentada en su silla en Cabildo, por primera vez se le vio activa, por lo que merece un aplauso, y que se espera que continúe preparándose y estudiando bien lo que presentará, para que vaya encaminado a un resultado favorable en bien de sus representados: los ciudadanos.

No quedó claro. Un tema relevante a poner sobre la mesa fue la solicitud de recursos para proyectos en obras públicas, durante la sesión de Cabildo realizada la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. En una sola sesión se presentaron tres solicitudes de autorización de presupuesto, por más de 200 mil pesos en dos de éstas y una por más de 4 millones de pesos. El punto aquí, sin demeritar la importancia de las obras, para el mejoramiento de la ciudad y sus habitantes, es que no quedó claro de dónde se obtendrán los recursos y su implicación a futuro en las finanzas públicas, y cómo se aplicará el principio de gobierno austero. Si bien, se comentó que parte del recurso se obtendría del predial urbano, es importante que los proyectos que se soliciten cuenten con mayor sustento y transparencia al momento de presentarse, para que no queden dudas. Pero sobre todo se explique a la ciudadanía cómo será utilizado cada peso del erario.