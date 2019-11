Jalón de orejas. Aprovechando que ya estaban juntos funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado para la comparecencia ante el cuerpo de regidores, a más de alguno le dieron su jalón de orejas y de manera literal les dijeron que se pongan las pilas y a trabajar. Los primeros en la lista fueron los directivos del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Camacho, y del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Carlos Vega Lugo; se les hicieron varias observaciones de las acciones que se han realizado, pero al que más le pidieron que no se duerma en sus laureles es a Vega Lugo, a quien le hicieron ver que no es nuevo y que ya debe de saber que sus acciones de gestión deben de ser constantes y no ponerse a esperar de pierna cruzada a que le llegue un recurso para hacer. Los ediles de Salvador Alvarado conminaron a los funcionarios a tener un mayor acercamiento con ellos y, sobre todo, no dormirse en sus laureles para hacer más labor de gestión.

El buen juez por su casa empieza. Algunos empleados del Ayuntamiento de Angostura creen que el ser funcionarios los exenta de pago de sus deberes como ciudadanos, tanto, que más de alguno forma parte de la lista de morosos. Ante esto, la misma alcaldesa, Aglaeé Montoya Martínez, está totalmente en contra de estas acciones, por lo que los invitó a que realicen sus pagos correspondientes a los servicios públicos que reciben en sus hogares, y es tanta su inconformidad, que dijo hay una intención de implementar una norma donde se especifique que todos los empleados deben de poner el ejemplo pagando sus impuestos y, sobre todo, los servicios públicos. Sin duda estos funcionarios deberían ser los primeros en pagar todo tipo de impuestos, debido a que gracias a éstos es que ellos tienen su salario.

Patinando en el mismo lugar. En Angostura un gobierno va y otro viene y nomás no hay un avance con el tema de rescate de los espacios culturales y patrimonios arquitectónicos que se tiene. En la historia marca que ya tuvieron la misma charla con Servando Rojo Quintero, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa, como la que tuvo ayer con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez para hacer un recorrido por algunas comunidades y verificar las haciendas que pudieran ser patrimonio cultural; también ocurrió con los exalcaldes José Ángel “El Pitón” Castro y José Manuel “Chenel” Valenzuela, incluso hasta el mismo paseo por los espacios en donde se guarda la historia del municipio se ha hecho, pero de avances no hay ningún paso. El detalle es que cada vez es el inicio de algo que nomás queda en eso, en puras visitas, y no se concreta un avance que genere para el municipio un desarrollo.

La estrategia. Con la finalidad de apoyar las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) el presidente municipal Carlo Mario Ortiz ya analiza la posibilidad de llevar ante Cabildo la propuesta de incrementar la aportación que hace el municipio a la paramunicipal, y es que dicen que la situación es tan grave, que incluso si pagan todos los morosos la situación financiera no los equilibra, debido a que se ha complicado cada vez más cumplir con todas las obligaciones que se tienen para poder llevar el servicio de agua.