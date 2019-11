Atención a medias. Solo un día estuvo el módulo de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guamúchil y no como se había anunciado, pues se dijo que estarían atendiendo durante los días del Buen Fin. Esta atención a medias deja mucho qué desear del compromiso que manifestó el director, Miguel Ángel Murillo, porque con un día no es suficiente para que los servicios de la dependencia tengan un mayor alcance. Tomando en cuenta esto, parece ser que el módulo no quedará instalado de manera permanente, como también lo había señalado el director, por lo que esto es un mal punto para la institución, porque los compromisos que se exponen se deben cumplir.

Turismo. Pese a que las intenciones del área de Turismo en el municipio de Angostura son buenas, realmente no se ha trabajado lo suficiente para incrementar la afluencia de visitantes. Quizá sea por la falta de recursos de parte del Gobierno Federal, pero lo que sí es un hecho es que teniendo tanta playa no sea aprovechado de la manera más adecuada. Es posible que la directora de Turismo, Hildeliza Corrales Mascareño, no esté realizando las estrategias adecuadas para explotar al máximo este atractivo natural con el que cuenta el municipio costero. Esperemos que el área de Ecología le dé el empujón que necesita, si es que logran obtener la certificación de playas limpias en Costa Azul. Sin duda alguna ésta sería la cereza del pastel que le hace falta a Angostura.

Déficit presupuestal. Quien señaló que cada día ven un menor apoyo presupuestal del Gobierno Federal fue la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, por lo que se han encargado de que la gente entienda que la forma de trabajar de su administración es inmiscuirse tanto el Gobierno como la misma sociedad para lograr beneficios y avances, lo cual no sería posible debido a los déficit presupuestales. "Ojalá me calle la boca Andrés Manuel López Obrador y el próximo año bajen recursos para los municipios", señaló, de lo contrario asegura que tendrían que seguir apelando a la buena voluntad de la ciudadanía para que colaboren con la administración municipal.

Competencia en aumento. Lo que en su momento llegó a ser una gran oportunidad fueron las granjas acuícolas en el municipio de Angostura, actividad que para muchos representó una buena fuente de empleos pero que actualmente comienza a no ser redituable, pues la competencia se está incrementando considerablemente y cada vez son más los que se interesan en este tipo de negocio, incluso, como señala el productor Arturo Ávila, algunos agricultores se están aventurando en esta actividad, pues hay que recordar que el campo pasa por momentos difíciles y buscan la manera de obtener ingresos extra, pero al paso que van el pastel se estará repartiendo en tajadas muy pequeñas y, tal como se está viendo en el campo agrícola, las ganancias no se verán reflejadas.