En el análisis. La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, tiene los pantalones bien puestos y busca la forma de tener a funcionarios de alto nivel en rendimiento a favor de los angosturenses, por lo que está desarrollando una estrategia, la cual tiene como objetivo destituir o remover de su cargo a quien no cumpla con su trabajo. Pese a que dijo que la mayoría de sus funcionarios están dando el ancho, sigue teniendo dudas del manejo en una que otra área se encuentra trabajando. Sin duda Aglaeé Montoya Martínez es mujer de palabra, y estos cambios ya se han visto anteriormente en las áreas de Turismo, Juventud, Deporte y Obras Públicas. Así es que se agarren los funcionarios que están haciendo el trabajo nomás por encimita, o como dicen de manera popular, por donde los ve la suegra, porque la alcaldesa considera dejar en análisis de la población si hacen o no el trabajo al que protestaron hacer a cabalidad. Sin duda este esfuerzo será caótico, porque hay más de alguno que llegó a la función pública pensando que era llegar, sentarse y levantar la mano para ordenar, cuando es al contrario, es ponerse al servicio de su pueblo, de la gente de Angostura.

El último eslabón. Los que dicen ya están muy molestos que siempre resulten afectados son los miembros de la Alianza de Camioneros de Carga en General de los Municipios de Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, porque dice su líder, Miguel Alberto Angulo Valenzuela, que como último eslabón de pagos ante el término de las trillas siempre los dejan temblando, sin paga, y reconocen que hay bodegas que incluso no han pagado las cosechas 2018-2019 y a su vez son ellos quienes tampoco reciben la paga; hasta el momento tiene un pendiente de un 20% para que les paguen el servicio del transporte, lo que los deja en seria desventaja, porque todo es una cadenita de falta de pagos y a sus casas llegan sin el sustento, y no hay quién les garantice que recibirán la paga del servicio que ofrecieron.

Invitación personalizada. No hay quién entienda a los señores regidores del municipio de Salvador Alvarado, porque en Cabildo levantan la mano para reclamar la falta de tacto de la presidencia por no girar invitación a los eventos que organizan de manera pública, ya sea para entregar una obra o realizar visitas a diferentes áreas, comunidades o, bien, supervisión de obras, pero cuando son eventos públicos, donde se lanza la invitación por todos los medios, tampoco van porque no les llegó la invitación personalizada. El fin de semana y ayer se realizaron actividades por el 102 aniversario del natalicio de Pedro Infante, y resulta que las trabajadoras de la Casa de la Cultura estaban tan preocupadas porque los asistentes a la guerra de mariachi no les tomaran las sillas que les tenían apartadas a los regidores, porque según ellas iban a llegar. No se supo si fue la lluvia o la falta de invitación, pero ninguno se acercó; durante el acto de la entrega de las ofrendas florales tampoco acudieron.

Hacer con menos. En algunas colonias de Guamúchil, como la Niños Héroes, sus habitantes piden mayor vigilancia de parte de unidades de Seguridad Pública, porque la presencia de las patrullas es mínima, dijeron. Se reconoce que la cantidad de elementos y de unidades no es suficiente para cubrir un programa de rondines en todo el municipio, lo que sí se puede es mejorar la planeación de parte de la Dirección de Seguridad Pública, al mando de Gerardo Cervantes, porque no se puede bajar la guardia en la vigilancia constante y menos en esta temporada de fines de año, donde tienden a incrementar asaltos a comercios. Así lo ha manifestado la población y en especial los propietarios de negocios, que piden se vigile más las colonias, porque hay semanas que no ven pasar ninguna patrulla.