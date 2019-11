Sin bajar el acelere. Muy discreta, por debajo del agua y sin mucho ruido pero sin bajar la velocidad, se encuentra Hilda Rosario Báez Sañudo trabajando bajo el estandarte de ofrecer un mejor panorama político y como la propuesta de encabezar boletas electorales a favor de su jefe político, Gerardo Vargas Landeros. Y aunque el color del camino que habrán de tomar se encuentra en el aire, la suma de simpatizantes no cesa en el Évora. La directora general de Cecytes en su visita a su natal Guamúchil es constante y con el objetivo de buscar encuentro con líderes y jefes de grupos que les permita sumar en masa a favor de la propuesta política del estandarte que trae.

El trabajo. Quien no pierde el tino en las visitas a los hospitales públicos es el diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela, y es que aseguran que nomás no trae ni un peso en la bolsa, pero las paletas y los dulces no le fallan. En este tiempo de entrega se dio el tiempo de reflexionar y como parte de su trabajo como diputado independiente presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en Sinaloa, con el objetivo que se pueda prevenir la violencia, la discriminación y/o violencia ante la atención de salud pública, en donde se integre a los adultos dentro de las clínicas geriátricas con equidad y justicia. Propuesta que defenderá, asegura, y no porque vaya caminando hacia el término de adulto mayor, sino porque ha visto cómo la falta de atención en los ancianos es mucha en los hospitales.

El informe que no se le olvide. Hoy se vence el periodo de licencia que solicitó la síndica procuradora del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Rosy Díaz López, para ausentarse por tres meses. Ante esto, se ha corrido entre los pasillos de su regreso ante el Cabildo, lo que da un buen indicio de que su salud ha mejorado y podrá retomar actividades a partir del día jueves 21, como lo estipula el reglamento. Pero por otro lado, no se debe pasar por alto que es importante que se informe sobre el proceso de entrega-recepción y que la actual síndica en funciones, Alejandra Zámano, haga un detallado informe de actividades para conocer cuáles serán los temas prioritarios a atenderse y cuáles son los resultados arrojados en su periodo al frente, porque en reiteradas ocasiones Rosy Díaz ha manifestado su compromiso con la transparencia, las cosas claras, y en ese tenor se debe seguir en tiempo y forma.

A la carga. Las expectativas de tener un mejor carnaval se las puso muy altas el Patronato del Carnaval Guamúchil, que encabeza Ebelizario Parra Montoya, y ante esto, se han puesto las pilas para poder ofrecer un espectáculo que vaya en mejora año con año. En donde se mantienen con las mismas condiciones de trabajo es con el presupuesto que se utilizó el año pasado, de aproximadamente 1 millón de pesos, sin embargo, lo que ahora han resaltado es hacer entrega de eventos de presentación de artistas en la carpa principal es totalmente gratis, por lo que se espera que la afluencia de un carnaval familiar siga prevaleciendo. Eso sí, con este tema de gratuito ya le bajaron las armas de lucha a quienes año con año, desde que se ha realizado en el estadio Alberto Vega Chávez, han venido haciendo ruido de hacer el carnaval de los pobres.