No estaban…andaban de parranda. Y no es como dice la canción, más bien hicieron su propia revolución los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, quienes se ausentaron durante la tercera sesión de Cabildo para la comparecencia de los funcionarios municipales con respecto al primer informe de gobierno. De los nueve regidores que hay en el municipio, solo cuatro llegaron a la hora pactada; quienes llegaron pasada la hora de iniciada fueron los regidores Everardo Meléndrez (Panal) y Patricia Dautt, de Morena. Pero quienes de plano brillaron por su ausencia fueron los regidores Diana Chimal (PVEM), Víctor López Miramontes (PRI) y Gilberto Lugo (PAN), ausencia que el regidor Romeo Gelinec Galindo calificó como muy frecuente, olvidando el compromiso que tienen con la sociedad.

Con mucha afluencia. A pesar del esfuerzo que la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez y su equipo de trabajo hicieron para que todo saliera bien durante el desfile para celebrar el 109 Aniversario de la Revolución Mexicana en Angostura, hubo alguno que otro funcionario que nomás no cooperó, y es que los señores al llegar a la zona donde se encuentra la Unidad Administrativa, pues cometieron la imprudencia, por decirlo así, de estacionar sus autos en el bulevar Herberto Sinagawa, zona en la que es en donde trabajan. Por este acto, elementos de Seguridad se vieron en la penosa necesidad de buscar a los dueños de los vehículos dentro de la Unidad Administrativa para que el desfile de todos los contingentes pudiera continuar su paso. Esta situación provocó que se retrasara aún más el evento y el recorrido de la presidenta municipal, de los funcionarios, así como también de los estudiantes que participaron en esta tradición. No cabe la menor duda que hay quienes tienen más influencias o les vale si tapan el pase.

La independencia. Luego que el estado de Sinaloa quedara fuera del estatus sanitario por la USDA, la presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Maricela García Sánchez, dijo que se encuentran libres de enfermedades y que en el barrido realizado no encontraron anomalía alguna, al contrario, la calidad del ganado presentado es de la más buena. Debido a esto, Maricela García Sánchez dijo que buscan independizarse para lograr la comercialización, debido a que como municipio la USDA no los contempló en el estudio y que en el barrido realizado se declaran libres de todo tipo de enfermedades, y no se quedarán con los brazos cruzados para lograr una mejor comercialización.

El de los pueblos. Todos los pelos de loco dice que tiene el popular “Chenel” pero ninguno de tonto, y es que su interés por permanecer en la mente de la gente de pueblo es tal, que luego que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado y el Patronato del Carnaval fijaron una postura de que si no participa con un carro alegórico en forma no sería parte del recorrido, no ha querido dar ni un comentario al respecto. Es más, ni como invitado especial estuvo en el desfile de la Revolución Mexicana en la ciudad de Guamúchil, pero al pueblo de Villa Benito Juárez no le falló en el recorrido por las principales calles, en donde saludó a los jóvenes y hasta foto se tomó.