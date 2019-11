Al sordo hay que gritarle. Para que no se les olvide y darles una recordadita a los empresarios, funcionarios y miembros del sector productivo, el comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela, agarró la impresora, la subió a la camioneta y se fue a repartir 500 invitaciones para recordarles que pasen a apoyar la colecta anual de este cuerpo de socorro, que inició el pasado 10 del mes, y va tan lenta la captura, que pareciera que van a sufrir de nueva cuenta para poder completar la meta que se fijaron de 301 mil pesos, un peso más que el año pasado, y que al igual sufrieron para poder llegar, y que incluso cerró el proceso y los comerciantes y productores no cumplieron con el apoyo.

Como la espuma sube el problema. Entre el odio y el desespero se mueven los grupos disidentes dueños del terreno agrícola en La Ilama, en el municipio de Angostura, que la avaricia los ha llevado a una disputa eterna, que no respeta parentesco, menos compadrazgos y amistad. En un afán de no quedar fuera de los reflectores y buscar que se mantengan siempre activos ante los medios de comunicación, hasta se ha venido afectando a terceros, quienes por una sana relación han buscado mantenerse alejados de toda decisión que debe de tomarse solo en los tribunales. Sin embargo, sus acciones van encaminadas a no dejar caer en el abandono el problema, y ahora hasta salieron afectadas las instalaciones y la red de agua del Módulo de Riego 74-1, presidido por Wilfrido Bejarano Lerma, quien el día de ayer interpuso una demanda ante las autoridades correspondientes en contra de este grupo que lidera Sidronio Montoya, luego que se ventilara un video en donde se observa a miembros de su grupo dañando la infraestructura del módulo. El recrudecimiento de sus acciones pudiera estarse escapando de las manos de no llevar una estrategia que permita ponerle fin a esta situación, que no es nueva, al contrario, lleva bastantes años sin resolver, y que hoy quieren con este tipo de acciones darle el cerrojazo final.

Los esfuerzos. Con grandes vítores el alcalde del Pueblo Mágico de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, celebró que el municipio fuera parte del beneficio del programa Sembrando Vidas, con el cual los gobiernos Estatal y Federal pretenden respaldar acciones como la generación de empleos para sembradores, quienes recibirán apoyos económicos de manera mensual, así como también insumos, herramientas, asesorías y respaldo científico para la investigación. Este programa que aplaude “Memito”, es de los pocos que se han aterrizado a favor de los mocoritenses, y es que además de ofrecer empleo, se aprovechará la flora y la fauna que hay en el municipio, y que sin duda se podrá rescatar el descubrimiento del fenómeno turístico de la siembra de girasoles y que al ver este interés se despertaron voces de generar otro tipo de plantas y flores que ayuden a impulsar el desarrollo económico y turístico.

Más vale prevención. Como una medida preventiva que permita coadyuvar en la seguridad en los locales comerciales, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Gerardo Cervantes Mendoza, a través de Programas Preventivos busca capacitar a los empresarios para prevenir el alza de los delitos en estas fechas de fin de año, en donde hay mayor circulante de efectivo en la zona comercial. En esta temporada de altos gastos en los últimos días del año también se registra una alta incidencia en delitos como robo y extorsión, y pese a esto, ya se había generado entre los comerciantes la dejadez y no se denunciaban; ante esto, se pretende que conozcan las acciones de cómo prevenir este tipo de situaciones que les afecta la estabilidad financiera de sus negocios.