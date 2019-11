El viaje y la petición. A pesar de todos los esfuerzos que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, hizo por mantener el recurso que se les otorga a los productores de parte del Gobierno Federal, no consiguió lograr su objetivo y hubo un recorte de 18 mil millones de pesos. Cabe mencionar que hasta visitó la Ciudad de México con el objetivo de hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle de manera directa que considerara esta acción que afectaría a los productores del estado de Sinaloa. Fracasando en el intento, no quedó sino esperar a que las cosas siguieran su curso, pero el hecho de la reducción desató la inconformidad de los agricultores, y el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, dijo que la situación del manejo emocional que los políticos de Morena hacen hacia los productores ha demostrado en muy corto plazo que mucho de lo que dicen es mentira y ni siquiera lo reconocen.

Evaluación. Está en puerta una evaluación para los funcionarios del Ayuntamiento de Angostura, para lo cual la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez señala que buscan que los ciudadanos puedan votar tomando en cuenta el desempeño que han tenido los funcionarios, pero aun así, se dice que hay tres áreas en las que sus titulares no están dando el ancho y pudieran salir del gabinete de Montoya Martínez. Desde el inicio de su administración la presidenta ha manifestado que sus funcionarios deben enfocarse en hacer bien su trabajo y brindar resultados, pues para eso ocupan sus puestos de trabajo en beneficio del pueblo angosturense.

Reglamentos. En busca de contar con los reglamentos necesarios para otorgar premios como los que entregó este año el Instituto Municipal de la Juventud en Angostura, se sometió a votación en Cabildo sentar un precedente y elaborar reglamentos para ello, lo cual fue aprobado por todos los ediles, menos por el regidor morenista José Luis Beltrán Astorga, quien dijo no estar en contra de los reglamentos pero sí de los procesos, a lo que la alcaldesa argumentó que hay mucho trabajo por hacer y no se pueden detener por algo mínimo, por lo que las cosas seguirán su curso. Al fin y al cabo, la mayoría lo aprobó.

Servicios. Uno de los servicios que requiere mayor cobertura en las colonias de la ciudad de Guamúchil es la barredora, así lo manifestaron los vecinos de la colonia La Gloria, donde no han visto pasar a la barredora este año. Ese es un ejemplo de la demanda que existe en los habitantes de las colonias por dicho servicio, pero al parecer el titular de la Dirección de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, no ha incluido dentro de su programa de rutas la cobertura en algunas de las colonias populares de la ciudad, donde es muy necesario, porque no solo es importante que se cuente con obras de pavimentación, sino también que se le brinde un mantenimiento regular.