Omisión. El secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, César Fredy Montoya Sánchez, al parecer no se ha puesto al corriente con todas las tareas competentes a su cargo. Un ejemplo de esto es que se carece de información actualizada respecto al cuerpo de regidores de cabildo, en particular del registro de las asistencias y sanciones por inasistencias a los funcionarios. Esto también hace evidente la falta de comunicación que tiene con otras dependencias como la Sindicatura de Procuración, ya que no lleva un control de la información en los temas mencionados. El secretario no debe olvidar que una de las obligaciones en la administración pública es informar de manera clara y oportuna todo lo referente al desempeño de los funcionarios.

Sólo de palabra. La situación que se vive en la actualidad respecto al tema de violencia contra la mujer es realmente alarmante, pues a pesar de vivir en una época en la que hay más información, persisten conductas machistas que reprimen a las féminas desde la violencia familiar física y psicológica, a lo cual se le suma la falta de recursos de las instancias gubernamentales para trabajar en pro de ofrecer seguridad a las mujeres víctimas de violencia. La falta de presupuesto, según señala la líder de Mujeres Profesionistas y Técnicas A.C. en Sinaloa, Jesús Martina Beltrán, es el problema de fondo, pero también sería conveniente trabajar con los hombres en materia de concientización para tratar de cambiar la mentalidad machista que aún se conserva en la sociedad.

No repunta el apoyo. La situación económica para Bomberos Angostura no pinta muy bien a pesar de que ya hace varios días que dio inicio la colecta anual, pues según palabras del comandante, José Humberto Romo Valenzuela, apenas han registrado un 20 por ciento de la meta de 301 mil pesos que se plantearon. Para tratar de llegar a la meta se han dado a la tarea de establecer convenios con los establecimientos comerciales angosturenses y entregar sobres a los alumnos de los planteles educativos del municipio, lo cual se avizora muy difícil al tener muy poco tiempo para concluir con la colecta, por lo que no solo es trabajo de los bomberos solicitar el apoyo, sino que la población también debe hacer consciencia de lo importante que es el trabajo de ellos para el municipio.

Con mano blanda. El problema de los corrales en algunas comunidades del municipio costero no se ha combatido de raíz y solamente se dan algunos avisos a los dueños de corrales para que los mantengan limpios. El médico municipal, Ismael Angulo, aseguró que no ha habido necesidad de llegar a lo legal con estos temas. Es muy posible que este problema dure para toda la vida si estas medidas se siguen implementando y no se actúa de manera eficiente. Al parecer, la salud de los angosturenses está en riesgo y no se está actuando para evitar que esto pase. Esperemos que el médico municipal actúe de manera más estricta con las personas que no acatan las indicaciones de no tener corrales dentro de las comunidades por el foco infeccioso que esto representa.