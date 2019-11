La preparación. Desde hace poco más de un año el gobierno del municipio de Mocorito se encuentra trabajando en la gestión y construcción del museo a los ídolos Tigres del Norte. La lucha que se ha puesto el presidente municipal Guillermo Galindo Castro para concretar este proyecto es constante. Recientemente logró reunir a los artistas integrantes de la agrupación, a quien pretenden homenajear con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, donde se dijo se concretó la presencia de ambos en la inauguración que se pretende en el mes de abril de 2020.

Van lento. Pese a que hace meses la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez anunció que ya tenía a la persona que sería el nuevo presidente del Patronato de Cruz Roja Angostura, el cambio no se ha dado, porque a lo mejor no se han puesto de acuerdo autoridades municipales y la delegación estatal en el día, la hora y el lugar en que será el evento, pero lo que es un hecho es que Melquiades Reyes Liera tomará el lugar de Ímuris Higuera Araujo, quien pese a que hace buen tiempo terminó su periodo, sigue delegando la responsabilidad.

Puras largas. El secretario de Acuacultura y Pesca en el estado, Sergio Torres Félix, no tiene para cuándo enviar a los especialistas de la dependencia a realizar el muestreo correspondiente en la presa Eustaquio Buelna, en el municipio de Salvador Alvarado, ya que la fecha del levantamiento de veda está cerca y las cooperativas de pescadores necesitan hacer sus cálculos de producción y saber además el nivel de plaga existente, para poder prepararse para las ventas decembrinas. Pero en la dependencia los han traído con largas y es hora que no les confirman la fecha. Tampoco se ha cumplido la resiembra de alevines prometida el pasado 31 de octubre, de que se realizaría en 15 días, pero ya se cumplirá el mes y no regresan.

Sigue a la espera. Ya no sabe ni qué pensar del recurso del Fonden el alcalde Guillermo Galindo Castro. “Memo” aseguró que aún no cuenta con respuesta para este tema del apoyo, que se supone les llegaría desde el 2017. Por lo tanto, el presidente se ha visto en la necesidad de trabajar solo con recurso municipal, lo cual es insuficiente para todo Mocorito, por las distancias tan distantes que existen entre la cabecera y las comunidades. Guillermo Galindo Castro ya no sabe ni qué hacer ni para dónde agarrar, este tema lo trae bastante confundido y no se sabe qué pasará. Lo más probable es que este apoyo ya no llegue, pero “Memo” no pierde la fe y aún no se resigna a perder este apoyo que tanta falta le hace.