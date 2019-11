El gran reto. En el marco de las acciones de prevención que llevaron a cabo instituciones gubernamentales de Salvador Alvarado, por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante conocer la magnitud del problema. Algunas de las últimas cifras oficiales muestran que este municipio registró 17 incidentes en el mes de octubre por violencia intrafamiliar y en promedio se presentan nueve denuncias cada mes, de acuerdo al reporte del Semáforo Delictivo. Es el municipio de la región del Évora con más denuncias registradas y ocupa la quinta posición en el estado en violencia intrafamiliar. La pregunta es cómo se lograrán reducir los índices, si por un lado las dependencias de atención, como el Immujeres y Compavif, cuentan con escasos recursos y su intervención se concentra en la ciudad, con poca intervención en las comunidades, y por otro, las acciones emprendidas no están teniendo el impacto esperado, por lo que Celina Félix Menchaca, directora del Immujeres en Salvador Alvarado, deberá replantearse la estrategia y usar su poder de gestión para que las acciones no se limiten a conferencias, talleres y actos para tomarse la foto, sino vayan más allá de lo común.

Llegó el relevo. Después de varios meses de trabajar en la organización e integración de quienes conformarían el nuevo Patronato de la Cruz Roja en Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez realizó la toma de protesta al nuevo presidente, Melquiades Reyes Liera, quien llegó en relevo de Ímuris Jadriel Higuera Araujo. El trabajo que pretende realizar el nuevo presidente del patronato sin duda deberá estar encaminado a un esfuerzo de suma de todos para hacer cambiar la mentalidad que la sociedad tiene de esta institución. Sin duda los esfuerzos deberán empezar a generar consciencia en el mismo sector empresarial y los sectores productivos, ya que son ellos quienes llevan la razón de la importancia para sumar a favor de la Cruz Roja o no.

Problema latente. De no atender el director de Obras y Servicios Públicos, Hugo Alberto Soto, el tema de la venta de lotes y gavetas en el panteón municipal, podría desatarse un grave problema y acaparamiento y de venta sin control de espacios municipales, que solo la autoridad debe de coordinar y controlar. El problema no es nuevo, pero lo más lamentable es que a sabiendas que existe la colocación de publicidad en el panteón, los responsables se han metido a solo quitar la publicidad, sin buscar un acercamiento con el posible vendedor y llegar a la solución, para que no siga creciendo y al rato se tenga un acaparamiento de espacios y de venta irregular de terrenos.

Ni de oídas. Los productores de la región del Évora dicen se encuentran muy desilusionados del diputado federal Fernando García Hernández, y es que pese a que hacía unos meses que había venido a Angostura a establecer un pacto de trabajo, cuyo compromiso principal es velar por la mejoría del campo, con la aprobación del presupuesto y el duro golpe que recibieron, al votar a favor y no luchar como había dicho por el campo sinaloense, no lo quieren ver, ni saber de él, menos de oídas.