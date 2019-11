El aviso. “El buen juez por su casa empieza”, fue la frase utilizada por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez para exhortar a funcionarios de la administración pública municipal a cumplir el nuevo código de conducta aprobado durante la sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. El aviso fue que conozcan este documento y se acate, para evitar una sanción a futuro. Este tema es oportuno, porque hasta el momento se desconocen cuántos funcionarios han sido sancionados este año y cuántos han recibido alguna notificación por malas prácticas en sus actividades laborales, por lo que por más que se actualice el código, si no existe el compromiso de los funcionarios y personal que integra el Gobierno Municipal, esto será letra muerta.

Para el arrastre. Literal en Mocorito para los cacahuateros, cuando no les llueve les llovizna, y la lluviecita que cayó en los últimos días fue tan copiosa y constante que dejó a los productores más tristes. El presidente de la cooperativa de cacahuate, Martín Espinoza, se encuentra preocupado y nomás viendo para el cielo y esperando que el agua no alcance a humedecer la tierra, debido a que sin recursos y sin apoyos nomás esperan de una máquina para trillar todos, y como no habían terminado, pues el de la última fila en espera de trillas pudiera resultar el más afectado.

Palabras al aire. El compromiso de la visitadora de los Derechos Humanos en Salvador Alvarado, Mirna Tamayo Mascareño, de brindar todos los derechos que corresponden a todo mexicano a los paisanos, debe ser un compromiso de todos los entes de gobierno y ciudadanos para que se garantice que se cumpla esta responsabilidad. Debido a que son los paisanos quienes reportan mayor atropello en instituciones de gobierno, de ahí que el sentido de respetar los derechos lleva un tema general para que se obtengan resultados positivos.

La duda. ¿Se le podrá creer al director de Obras Públicas, Alexis López?, quien aseguró que el avance que se tiene en el Museo Tigres del Norte lleva un avance del 50 por ciento. La obra solamente está cimentada, y a decir del director, lo más complicado y tardado ya se tiene, que lo demás era pan comido. A ver si a Alexis no le ocurre como ha pasado con la obra de la Casa de la Cultura, que ha estado dando prórrogas y más prórrogas; desde el pasado abril se anunció la obra con una inversión de 10 mdp y que para las actividades de diciembre estaría terminada, pues ya dijo que no quedará listo, que es probable que para principios de año. Con esta obra del museo se espera que realmente cumpla y que no haya dado a conocer de este porcentaje solo por salir del apuro y que en verdad el avance sea correcto y acertado. Pero en su historial la mayoría de las obras se pasa el límite de la fecha estipulada para la entrega.