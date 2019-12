Presión. 'Sobre aviso no hay engaño', dice una conocida frase que bien se puede aplicar en el municipio de Angostura, pues la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le está exigiendo a sus funcionarios de primer nivel que le presenten a la brevedad posible su plan operativo anual para el periodo 2020, dado a que en el 2019 muchos de ellos no lo tuvieron como es debido. Montoya Martínez les manda decir que quien no lo haga, de una vez vaya poniendo su renuncia sobre la mesa, ya que para lograr los objetivos que tiene trazados para el progreso del municipio, todos deben jalar al parejo, pero lamentablemente hay algunos que no están a su ritmo y seguro a ellos les jalará las orejas para que den el rendimiento deseado.

Disputas. Entre pleitos se encuentran el director de Desarrollo Agropecuario, Enrique Flores Sepúlveda, y el presidente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso Acedo Sánchez. Sin duda, entre estos dos existe un roce político que ninguno quiere aceptar y, mientras que el "Güerito" Acedo acusó a Flores Sepúlveda de no estar realizando su trabajo como director de Desarrollo Agropecuario, éste se esfuerza por defenderse y dar a conocer el trabajo que se ha hecho durante este tiempo y, de esta manera, silenciar los malos comentarios del representante del Comité Municipal Campesino número 13.

Para cuándo. "Se necesita la presencia de la Guardia Nacional", fue una de las peticiones de regidores al alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en la pasada sesión de Cabildo y, aunque aquí el motivo no es un conflicto agrario como sucede en Angostura, donde arribaron los elementos hace unos días, el reclamo fue que se agilizaron los trámites necesarios para que se instalara y hasta la fecha poco se sabe sobre cómo va el proceso para que se fije una fecha tentativa de su llegada, aun cuando ya se hizo la donación del terreno desde el pasado 15 de octubre. El alcalde respondió que se ha estado tocando el tema en las reuniones de seguridad que se realizan cada mañana y se ha hecho el llamado a las instancias correspondientes, pero al parecer su incorporación será un proceso largo.

Estancados. El panorama para los ingenieros en Salvador Alvarado es muy lamentable actualmente, pues de acuerdo con el ex presidente del Colegio de Ingenieros, Héctor Salazar, las constructoras están sin trabajar por el momento y los ingenieros están a la espera de que haya algo. Asegura que están conscientes de que la mayoría de las obras son con recurso federal, por lo que tendrán que voltear a ver hacia el sector privado, pero desafortunadamente en dicha área también atraviesan por dificultades, al no tener la confianza para invertir.