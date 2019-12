La medida. Los esfuerzos y trabajo que ha venido presentando la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, han arrojado eventos que dan un plus al tema turístico, esfuerzo que ha despertado el interés por hacer de este municipio un espacio más al tema de turismo. Las pláticas y deseos son muchos como es el caso del anuncio en el 2016 un plan de regidores para tener un hotel que permita hacer frente para los visitantes que quieran pernoctar, luego se anunció la proyección con un hotel ecológico en las playas de la bahía Santa María y de todo eso no se ha concretado nada. Recientemente se anunciaron los trabajos para un corredor que inicie en Angostura y conecte con el campo pesquero de Topolobampo, pero es de recordar que este proyecto no es ninguna novedad porque en cada administración hay alguien que lo desempolve, habrá que esperar que se aterrice lo más pronto posible. Sin embargo los pocos pasos andados han sido firmes y con esto ha venido marcando la trayectoria que se espera concretar en el municipio.

Sin inmiscuirse. Como Juan por su casa se pasean voceadores de sorteos exprés sin que la autoridad municipal les ponga un alto. Nadie sabe de dónde llegaron ni cómo ni cuándo se llevan a cabo sorteos, pero de cierta manera afectan de manera directa a los ciudadanos un grupo de voceadores de sorteos que recorren las calles de Guamúchil vendiendo boletos para sorteos que realizan diario por un premio de 3 hasta 6 mil pesos. El oficial mayor, José Antonio Gallardo Angulo, dijo que ya los mandó llamar que porque ocupan un permiso del municipio pero que nadie se acercó a buscar la documentación, esfuerzo que sin duda deja mucho que desear cuando los ciudadanos son timados en las propias narices de las autoridades.

Sin mucho esfuerzo. Se dice mucho pero se hace poco en el área de turismo a cargo de Herandy Castro Montoya en el municipio de Salvador Alvarado, esto lo comprueban las actividades que se han realizado, y la última que se hizo de parte de Castro Montoya fue la primera Feria del Taco, misma que se realizó el día 29 de abril. Ya han pasado casi ocho meses y esta no se ha realizado nada más para promover el turismo en la ciudad, todo esto es lo contrario en Mocorito en esta misma área, ya que el director José José Norzagaray Parra siempre está ocupado haciendo sus gestiones y actividades propias para lograr el arribo de miles de turistas al Pueblo Mágico, la prueba está que el día de ayer acudieron más del mil 200 personas para apreciar la carrera y disfrutar de los atractivos turísticos. Tan es así que literalmente los visitantes no cabían en los hoteles y se vieron en la necesidad de rentar alrededor de 23 habitaciones de hotel para las personas que no alcanzaron un lugar en Mocorito. El director de Turismo no solo está generando derrama en su municipio sino también en el de Herandy Castro, quien por lo visto no ha hecho más que pasear a los niños en el trenecito de la ciudad.

¿Orden y trabajo? La síndica suplente Alejandra Mejía Zámano afirma que hay orden y cumplimiento en la administración pública de Salvador Alvarado. En su recuento de los meses al frente de la sindicatura de procuración ha encontrado buen desempeño de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones, por lo que califica como un buen cierre de año del gobierno municipal, pero reconoció que habrá cosas que modificar en su plan de trabajo del año entrante. Sin embargo en reiteradas ocasiones en sesiones de cabildo algunos regidores han señalado la falta de sanciones a los funcionarios de parte de los entes encargados de su aplicación, por lo que ya el tiempo dirá si será capaz de ejercer su función a cabalidad o le temblará la mano a la hora de aplicar el reglamento municipal.