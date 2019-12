Y el compromiso. No hay duda que se requiere de liderazgo nato y con ganas de defender y prevalecer las culturas indígenas que dieron identidad al estado de Sinaloa. Es una pena que la directora del Instituto Municipal Indígena, Rosaura Silvas Cabanillas, ponga en duda las festividades tradicionales del grupo indígena yoreme-mayo debido a que el organizador se encuentra con problemas de salud, pese a que el apoyo económico ya se tiene en la bolsa. ¿Entonces? Viene en duda, si ya se tiene el recurso, ¿qué va a pasar con esta tradición?, ya que lo que se busca es que no mueran estas festividades. En realidad lo que se ocupa es quién venga con ganas de trabajar y relevar a quien no esté en condiciones por el momento, para que no se pierda esta cultura, ya que el grupo de indígenas ha venido solicitando que no se pierda en el tiempo su cultura.

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? La solución por los problemas territoriales en el ejido La Ilama parece no llegar a una conclusión. Primero con la llegada de la Guardia Nacional se pensó que pondría manos a la obra y daría respuesta a la petición hecha por la autoridad municipal, que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, sin embargo, vinieron, recorrieron la zona, conocieron la problemática y dijeron: este asunto no es nuestro, no corresponde a la jurisdicción de nuestras funciones, por lo que así como llegaron, se fueron, y mientras se quedó mirando lejos, haciéndose la pregunta: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, sin embargo, ahora lo que le queda, según comentó la alcaldesa, es solicitar el apoyo a la Policía Estatal con el fin de poner un orden y control y que no haya, a como aseguraron algunos disidentes, el escurrimiento de sangre.

Sin organización. La desorganización prevalece hasta en el cierre de la colecta de Bomberos Angostura, todo parece indicar que la desilusión por no llevar ni siquiera la mitad de la meta de la colecta anual, que cerraba ayer, no los dejaba con la mente clara. Primero hicieron la invitación a los medios de comunicación para que estuvieran presentes en el evento a las 13:00 horas, pero el comandante de Bomberos, José Humberto Romo Valenzuela, confirmó que lo que se requería para esa hora era que el templete estuviera listo y poder iniciar dos horas más tarde, con la finalidad que dé tiempo para que algunos ciudadanos, productores, empresarios y funcionarios pudieran tener la oportunidad de acercarse a dejar su donativo. El no llegar a la meta parecía que tenía muy preocupado al comandante, quien tras varios días de cargar hasta con la impresora en su carro para que no se le pasara a nadie sin dejar de invitar a donar, el esfuerzo nomás no había recibido respuesta.

Tema pendiente. Un gran problema de fertilidad de los suelos en los campos agrícolas existe en la región del Évora, expuso el presidente de la asociación civil EcoAgro, al referirse a la falta de prácticas sustentables y la escasa utilización de productos menos contaminantes. Señaló que uno de los problemas radica en la demasiada utilización de agroquímicos. Algunos de los daños que presentan los suelos es por la falta de materia orgánica y la erosión, problemas que evidencian la falta de mayor capacitación y consciencia en los productores agrícolas. Situación ante la cual los dirigentes de los módulos de riego en la región, tanto Samuel López como Wilfrido Bejarano, deberán actuar con mayor compromiso, porque no solo se trata de productividad, sino en la buena conservación de los campos.