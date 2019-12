La herencia. De las 35 comunidades registradas en el municipio de Salvador Alvarado, solo 10 cuentan con el servicio de drenaje, de las cuales tres descargan las aguas negras en arroyos y drenes, ya que no cuentan con un medio de tratamiento como las lagunas de oxidación. Al explicar esta situación, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán Urías, señaló que en años pasados que se realizaron las obras no se instaló un medio de tratamiento que por ley debe hacerse. Esta herencia representa actualmente un problema de contaminación al medio ambiente y a la salud de los habitantes de dichas comunidades, que son Álamo de los Montoya, El Salitre y Gabriel Leyva Velázquez, por lo que ahora el reto es atender dicha problemática, no solo por la Japasa, sino por parte del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. Aunque se cuenta con buena cobertura en servicio de drenaje en el municipio, está presente un problema medioambiental y a la salud que está siendo rezagado como se hizo en pasadas administraciones.

Balconeados. Luego de escuchar con atención todas las peticiones y exigencias de los habitantes de Campo Plata durante el desarrollo de la sesión de Cabildo Abierto, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, cerró su participación pidiéndole a la ciudadanía mayor participación y compromiso con el municipio, ya que de cierta manera piden mucho y aportan muy poco, muestra de ello es que de las más de 350 claves catastrales que tienen registradas, solamente tres han pagado sus debidos impuesto de predial. Si todos pagaran, seguro la comunidad contara con mejores servicios públicos, pero como no lo hacen, ella tiene que quitarle a los que sí cumplen para repartirlo entre los demás que tienen muchos rezagos.

El homenaje. Casualmente autoridades de la escuela secundaria estatal ubicada en la cabecera de Mocorito que lleva por nombre Eustaquio Buelna, decidieron que su auditorio se llamaría como el presidente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien anteriormente fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, cuando se le preguntó al representante estatal del PAS sobre algunos apoyos posibles para el plantel, evadió el tema por completo, diciendo lo que ya ha donado y omitiendo que lo pudiera hacer en un futuro.

Invitación a trabajar. Quien rápidamente salió a desmentir lo dicho por el regidor del PAS en Mocorito, Valerio Cervantes, fue el dirigente del Comité Municipal Campesino número 13, Alfonso Acedo Sánchez, quien aseguró que la acusación de que este organismo puso nombres de falsos cacahuateros en la lista para que recibieran los apoyos de 6 mil pesos por productor, es falsa, por lo que invitó al edil a ponerse a trabajar sin distingo de colores para que todos se puedan ver favorecidos.

Refuerzos. En vista de buscar mejorar la seguridad en la zona sur del municipio de Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez señala que el próximo año pretende instalar un destacamento de Policía en Chinitos, ya sea del estado o la Guardia Nacional, pues quieren que la gente de esa zona se sienta más segura, ya que afirma que Angostura no se destaca por ser un municipio violento o que sea escenario constante de hechos de alto impacto. Cabe recordar que hace algunos años la zona sur registraba constantes robos y asaltos, por lo que desde hace tiempo se buscaba instalar algún destacamento de la Policía Estatal en la zona.