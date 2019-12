Aclarando. Después de tantos problemas que se han generado porque el presidente del Comité Municipal Campesino No. 13, de Mocorito, Alfonso “El Güerito” Acedo, le exigió al gobierno municipal que rindiera cuentas claras a los productores y demostrara en qué se habían gastado el dinero del impuesto predial rústico (IPR), el cual genera el personal del campo, el que respondió fue el tesorero municipal, Jaime Angulo, quien resumió que cada peso se ha invertido adecuadamente. Informó que lo que más se hace en los caminos rurales es el motoconformado y el alumbrado público. Otra cosa que señaló es que no están obligados a publicar nada en la página pero que lo hacen porque es una orden que el presidente municipal, Guillermo “Memito” Galindo Castro, les indicó. A ver si este resumen sin detalle ni en calidad, recurso destinado y solo como un listado convence al productor Alfonso Acedo, quien asegura que lo único que busca es que sean claros con el presupuesto que llega y que se supone debe estar destinado para mejoras.

Agilizar. Los regidores del Ayuntamiento Salvador Alvarado le dan muchas largas a aprobar el dictamen del reglamento del Tarjetón Azul, el cual aún se encuentra en revisión. Esta es una iniciativa que impulsa la organización de personas en situación de discapacidad para que se respeten los espacios reservados a esta población. En particular a quienes les compete la revisión y elaboración del dictamen, los integrantes de la comisión de gobernación presidida por el regidor Marco Antonio López, ya se han tardado en sacar adelante esta propuesta. La inconformidad de algunos de los integrantes de la organización en situación de discapacidad es que no se concluye el trámite y ya va a finalizar el año, y que además no tiene razón de ser la tardanza, fue el señalamiento de Rafael Rojo, uno de los promotores de dicha iniciativa.

Que hay muy buena relación. Aclarando amanece y esto es lo que hace el presidente del Comité Estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, al desmentir que la relación política que tiene con el alcalde de Mocorito, Guillermo “Memito” Galindo Castro, sea ríspida, que al contrario, hay cercanía y buena relación. En su mensaje siempre fue remarcando que si cuando venía al Pueblo Mágico no había coincidido con el presidente municipal en sus eventos era por la apretada agenda municipal. Sin embargo no dejó muy en claro debido a que si hay algo en cabildo es un estira y afloja de los mismos regidores del PAS contra las decisiones o acciones que ha tomado en los últimos meses el presidente municipal.

Otro hoyo. El municipio de Angostura tras la llegada hace un año de la nueva administración que encabeza Aglaeé Montoya Martínez se enfrentó a una crisis y una serie de deudas, por lo que se tuvo que trabajar con una serie de negociaciones para poder concretar los pagos. A mediados del mes se tenía aún un arrastre de 50 millones de pesos por conceptos de ISPT, IMSS, energía eléctrica y derechos de agua, entre otros, deuda que consideraba la alcaldesa que se podrían pagar haciendo convenios de pago. Ahora el tema de deuda se volvió a presentar ante cabildo pero ahora con Banobras, por lo que se analiza la posibilidad de solicitar 15 millones de pesos, los cuales serán destinados para la compra de maquinaria.